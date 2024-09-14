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陶喆演唱會門票一開賣就秒殺！粉絲狂刷1小時仍撲空：拜託加場

記者朱祖儀／綜合報導

▲陶喆年底唱回台北，今天門票一開賣就秒殺，許多粉絲哀求「一定要再加場！」（圖／偉大文化提供）
▲陶喆年底唱回台北，今天門票一開賣就秒殺，許多粉絲哀求「一定要再加場！」（圖／偉大文化提供）
陶喆2024年全新巡迴演唱會「Soul PowerII」從3月武漢開跑，至今已經唱了10幾個城市，睽違10年，他終於準備在11月9日回到台北小巨蛋開唱。今（14）日門票一開售，有許多思念他的歌迷紛紛湧入售票網站搶購，不過因為太受歡迎，幾乎不到1分鐘，所有票券就被銷售一空，沒買到的歌迷紛紛哀號，「完全刷不到票，拜託一定要加場！」對此，主辦單位表示，「目前正在研擬加場的可行性，希望儘快能有好消息。」

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陶喆「Soul PowerII」台北場門票今日中午12點在kktix售票系統全面起售，由於他即將第4度站上台北小巨蛋這個極具意義的舞台，許多粉絲早早就守在電腦前，準備開始這場搶票大戰。不過票券數量完全不夠，中午一開賣就隨即秒殺，許多歌迷都沒有搶到票，紛紛跑到陶喆臉書哀號，「整個秒殺，連釋出的零星票點進還是撲空，拜託高雄加場」、「哭啊，直接秒殺是哪招」、「刷了一小時完全買不到」、「狂刷了一個小時，真的很喜歡陶喆，拜託加場，沒看到心情很差。」

▲陶喆演唱會門票秒殺。（圖／偉大文化提供）
▲陶喆演唱會門票秒殺，他也很期待可以再加場。（圖／偉大文化提供）
對於演唱會門票快速秒殺的好成績，陶喆表示「非常開心！」面對粉絲期待敲碗再加場，陶喆也回應，「有聽到很多歌迷的期望，自己也希望把『Soul  Power』帶到更多人面前，覺得很感動，正在努力，希望有好消息。」至於加場可能性，主辦單位表示，「目前正在研擬加場的可行性，希望儘快能有好消息。」

事實上，「Soul Power」是作為陶喆音樂生涯第一場個人演唱會，睽違21年，他正式啟動「Soul PowerII 世界巡迴演唱會」，要再次把「Soul Power」純粹而深刻的音樂感動，帶到歌迷的面前。陶喆也非常寵愛歌迷，每場都精心選出不同歌曲作為彩蛋，對於演出高度要求的他，這次台北站將祭出升級版的視聽覺饗宴，硬體上將會打造延伸舞台能與粉絲們更近距離的互動、LED影像與視訊燈光也會更新，至於歌單上，他也會為粉絲們精心編排專屬台北站內容。

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