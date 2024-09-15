中秋節狂吃大餐烤肉！三酸甘油脂暴增5倍　醫驚：抽血出來浮著油

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▲患者因中秋節頻繁聚餐，大量攝取啤酒與高油脂食物，蔬菜嚴重不足，若未及時介入，恐導致「三酸甘油脂血症」。（圖／記者朱永強攝）

中秋節是家人團聚時刻，但聚餐要提防三酸甘油脂失控。一名50歲上班族在秋節前夕週週聚餐，結果三酸甘油脂從原本已超標的200mg/dl，暴增至750mg/dl，足足是正常值150mg/dl以下的5倍，「相當於血管中都是油」，險些引發急性胰臟炎。初日診所減重專科暨新陳代謝科醫師周建安說，該患者患有代謝症候群，平常都靠藥物將血壓、血糖控制在標準範圍內，但血脂始終未能達標，特別是三酸甘油脂常期徘徊在200mg/dl（正常值150mg/dl以下），日前回診時抽血檢查，「從肉眼就能看到抽出來的血上浮著一層油」，空腹血糖也從95mg/dl上升至110mg/dl（正常值為100mg/dl以下），三酸甘油脂更飆升至750mg/dl。經詳細問診，才知患者因應中秋連假頻繁聚餐，大量攝取啤酒與高油脂食物，蔬菜則嚴重不足，導致膳食纖維、維生素與抗氧化物質無法平衡飲食中有害物質，若未及時介入，恐導致「三酸甘油脂血症」，進一步引發急性胰臟炎。周建安說明，酒精、膽結石與三酸甘油脂血症是引發急性胰臟炎3大主因，中秋節若吃太多肉類與酒精，造成體內囤積過量脂肪酸，將造成胰臟細胞損傷，同時也會活化胰臟的消化酵素，造成胰臟的自我侵蝕，最終引發急性胰臟炎。針對這位病人，周建安說，因及時發現，靠大量補充水分並暫時禁食1~2餐，三酸甘油脂濃度快速下降，危機也解除，提醒民眾若於爆食、飲酒後，出現上腹劇痛，痛感甚至傳到後背，使人無法站直，想躺平緩解痛感卻還加劇，此為典型的急性胰臟炎症狀，須立即急診接受輸液治療，同時禁食至痛感消失。周建安強調，胰臟若反覆發炎，將影響胰島素分泌，進而引起糖尿病，因此日常飲食一定盡可能避免高油、高糖及酒精，而節日歡聚固然重要，仍要注意飲食的均衡與多樣性，勿過度放縱以免危及健康。