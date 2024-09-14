蛇丸女友身分曝光？木曜女神曬「手比愛心」合照鬆口：新戀情快樂

「國光女神」陽台纏綿唇貼男友被流出！梁云菲讚狗仔：拍出戀愛感

記者羅偉如／綜合報導

▲「國光女神」梁云菲（上）和男友小銨（下）在馬爾地夫陽台激吻被偷拍，梁云菲親自將照片發到IG上，還大讚「狗仔」前途光明。（圖／梁云菲IG）
▲「國光女神」梁云菲（上）和男友小銨（下）在馬爾地夫陽台激吻被偷拍，梁云菲親自將照片發到IG上，還大讚「狗仔」前途光明。（圖／梁云菲IG）
「國光女神」梁云菲（Nana）和男友小銨自2022年認愛以來，兩人愛得高調，經常會在IG上放出超甜蜜照片閃瞎網友，日前她又曬出一系列和男友在飯店陽台被拍到的濕吻照，貌似偷拍的拍攝角度讓網友看了都震驚，不過梁云菲本人對此則笑說：「沒想到在馬爾地夫會有被狗仔拍的問題」，還大讚狗仔前途一片光明。

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▲梁云菲（右）和男友小銨（左）在馬爾地夫陽台激吻，親得很忘我。（圖／梁云菲IG）
▲梁云菲（右）和男友小銨（左）在馬爾地夫陽台激吻，親得很忘我。（圖／梁云菲IG）
陽台激吻被偷拍　狗仔真實身分曝光

梁云菲近日和男友前往馬爾地夫度假，被捕捉到在陽台上卿卿我我，只見男友裸上半身，只穿著一件短褲，梁云菲則是一身淺綠色休閒洋裝，小情侶陷入兩人世界親得忘我，擁抱、接吻畫面全被拍下。不過其實拍下照片的「狗仔」，就是梁云菲的朋友，而在發現被偷拍後，男友還拿起手機「反偷拍」同行友人，梁云菲則一臉燦笑，並沒有露出隱私被窺伺的不適感。

梁云菲在IG上分享了這一系列照片，並寫下：「沒想到在馬爾地夫會有被狗仔拍的問題，但倒是拍出了戀愛氛圍感。這隻狗仔未來必定一片光明，如同我們的愛情。」還標註了「好好活著」、「好好接吻」、「好好在當下感受愛」。大方的態度引來網友留言大讚好有愛，還有人笑說該位友人一定有在報社打工過！

▲梁云菲（右）和男友小銨（左）發現被偷拍後，拿起手機「反偷拍」。（圖／梁云菲IG）
▲梁云菲（右）和男友小銨（左）發現被偷拍後，拿起手機「反偷拍」。（圖／梁云菲IG）
「國光女神」出道　曾和金剛交往

梁云菲在2014年在《國光幫幫忙》中擔任「國光女神」進而出道，2019年她和藝人金剛交往，男方還一度放話2年內要娶她回家，然而兩人在隔年4月就分手，有傳言是女方受不了被過度掌控，梁云菲也曾坦言分手是自己先提的，但她表示雙方對於感情都很認真，也有努力溝通與磨合，分手後依舊感謝對方的付出。


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