快訊／中秋前夕連6震！嘉義規模3.5「極淺層地震」　台南搖晃有感

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嘉義近期地震頻繁主因是「外海正斷層」拉張作用，與0403花蓮地震序列無關。（圖／郭鎧紋提供）

今（14）日下午15:36嘉義發生芮氏規模3.5地震，據中央氣象署地震測報中心資料顯示，震央即在嘉義縣政府西南方 20.5 公里 ，位於嘉義縣布袋鎮，最大震度2級，台南也有感搖晃，該地震為今日嘉義第6起地震。嘉義縣地區最大震度 2級臺南市地區最大震度 2級中央氣象署前地震中心主任郭鎧紋指出，從4月1日起嘉義就開始頻繁發生地震，震央從義竹鄉一帶逐漸往布袋鎮移動，也就是往西南邊外海移動，不過由於芮氏規模最高皆不超過4.9，換句話說若是截至目前僅是前震，那麼主震規模也不會超過規模5，提醒民眾做好防震準備，但不需要過於恐慌。而嘉義近期地震頻繁主因是「外海正斷層」拉張作用，與0403花蓮地震序列無關，且外海正斷層早已經存在許久，不過之前沒有活動數據，已經休息很久，現在開始活動、釋放能量，可能會發展成一個比較大的斷層構造，未來該區域將成為地震好發區，地震頻繁。