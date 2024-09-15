2024中秋節怎麼拜？神明、祭祖、地基主供品準備　職場女性要拜祂

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▲祭拜地基主時，可從廚房往客廳拜，或從家的前後門往家裡面拜，擺一個小矮桌即可。（示意圖／翻攝自土城玄真堂佛具店粉專）

▲月亮是中秋節的主角，這天除了是月下老人聖誕，同時也是月神太陰星君的聖誕。（圖／保庇NOW資料庫）

中秋節即將於本週二（17）日登場，而中秋節與春節、清明節、端午節一起並列華人四大傳統節日，這天也別忘記要祭祖、拜地基主、拜神明；同時，中秋節也是月老的生日，想祈求好姻緣，也別忘記拜月老；而職業女性更推薦拜太陰星君，作為女性守護神，除了更了解女性需求外，若是希望增加工作運、多結交談得來的朋友，再慢慢發展，太陰星君更是職業新女性的首選。拜神明需在中秋節上午進行，拜神明方式和平常祭拜流程一樣即可，拜神明的供品可留至晚一點祭拜祖先時再使用一次。供品準備：半生熟三牲或五牲、酒或茶三杯或五杯（看準備的是三牲或五牲決定）、水果、菜碗、月餅、鮮花、蠟燭、紙錢祭拜祖先需在午時（11點-13點）進行，特別記得酒杯擺幾杯，碗筷就要準備幾副，盡量在午時結束前祭拜完成。準備的飯菜樣式沒有硬性規則，可依照祖先、過世長輩生前喜愛的菜色置辦。供品準備：熟三牲、酒或茶七杯、飯菜（6、10、12碗）、水果、月餅、蠟燭、紙錢、碗筷祭拜地基主時，可從廚房往客廳拜，或從家的前後門往家裡面拜，擺一個小矮桌即可；有些地方在拜地基主時不會放碗筷在桌上，各地區習慣不一，沒有硬性規定。供品的準備不需太豐盛，因為地基主算是位階較低的神明，所以供品、菜飯不可比神明、祖先豐盛。供品準備：飯兩碗、三菜一湯、雞腿、酒三杯、水果、月餅、紙錢不論是拜神明、祭祖還是地基主，都會有中秋節的應景供品「月餅」，當然也可以準備「文旦」，或是兩樣都準備，透過這兩樣中秋節代表性的供品，讓神明、祖先們一起體驗過節的氣氛，以表示我們的誠意，且月餅因為圓圓的外型，而有「團圓」、「圓滿」的好寓意。農曆八月十五日中秋節是月下老人的聖誕，許多人會在這天前往月老廟求姻緣，不過，可別忘了中秋節在月亮當主角的這天，也是「月娘媽」太陰星君聖誕！月下老人專司點鴛鴦譜、牽紅線，而太陰娘娘作為女性守護神，可說更全方位的理解女性的需求。根據祀有太陰星君的台南開基玉皇宮廟方曾表示，太陰星君一手掌管「內緣」與「外緣」，外緣是指事業緣與人緣，像是需要人脈與人氣的職業專櫃小姐、業務員，最常帶著化妝品當作供品來祭拜太陰；內緣指的則是私人感情的糾葛，與月老最大的差別，就在於太陰星君擅長斬斷爛桃花。如果已有傾心的特定對象，或者其他事情都很順遂，就只缺了感情這一塊，非常渴望談戀愛、找人陪伴，月下老人對你的需求就更加「專業」一些。而假如你目前在感情方面比較順其自然，雖然想遇到好的緣分，但更怕遭遇爛桃花來勾勾纏，同時希望增加工作運、多結交談得來的朋友，再慢慢發展，太陰星君就是你這種職業新女性的首選。