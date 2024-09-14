中秋節烤肉把握好天氣！這天起北台灣、東部轉雨　有雙颱共舞機會

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▲下週三至下週六（18至21日）台灣位於低壓帶內，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

中秋節烤肉把握短暫好天氣！明、後兩天（15至16日）白天水氣少，天氣穩定，各地為多雲到晴，僅清晨至上午北部、東半部地區有零星陣雨，午後西半部山區、近山區平地有零星雷陣雨。下週則有雙颱共舞機會，而貝碧佳颱風預計在下週一（16）日登陸中國大陸。中央氣象署預報員葉致均預報指出，週日至週一（15、16日）白天水氣減少，各地為多雲到晴，清晨至上午中部以北、東半部地區有零星陣雨，午後雷陣雨以山區為主。下週一到下週二（16日、17日）中秋節，下週一白天南部及中部山區有零星雨，晚間東邊移入的水氣增加，到中秋節（17日）上半天，大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。下週三至下週六（18至21日）台灣位於低壓帶內，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。溫度方面，未來一週各地約為攝氏32度至35度，下週一、下週二中秋節（16日、17日）東風沉降影響，新竹以北有機會達到攝氏35度以上高溫。此外，明後天菲律賓東方海面陸續有熱帶系統發展，下週恐有雙颱生成機會。而貝碧佳颱風目前以每小時27公里速度，向西北西進行，預計下週一登陸中國大陸，明、後天北海岸、東半部及恆春半島沿海可能有長浪，提醒民眾留意。