韓職籃交流賽／本土輪番上陣！塞瑟夫初登場　戰神69：78不敵南韓

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▲黃聰翰投進3個三分球，進帳9分。(圖/台韓職籃交流賽提供)

TPBL職籃聯盟台北台新戰神今(14)日在台韓職籃交流賽於主場和平籃球館，對決KBL南韓職籃水原KT音速彈隊，雙方前三節打完僅有4分差距，不過戰神末節選擇用全本土應戰，而水原KT音速彈則以雙外援迎敵，雙方差距持續擴大，戰神無力反撲。戰神本季積極補強，除了選進狀元郎雷蒙恩外，新北戰神在夏季聯賽和大師賽都表現出色，不過此役刻意練兵，未拿出最佳狀態。全場13人輪番上陣，其中黃聰翰投進3個三分球，進帳9分；後衛王律翔和丁聖儒皆貢獻8分。另外，從PLG富邦勇士轉戰新北戰神的洋將塞瑟夫也首度亮相，小試身手，6投1中，貢獻4分、4籃板。