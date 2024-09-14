WTT／台灣新星高承睿第六局陷大亂流連丟8分　四強賽不敵德國邱黨

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台灣19歲桌球新星高承睿今(14)日在WTT澳門冠軍賽男單4強賽，碰上德國華裔球員邱黨，高承睿先盛後衰，最終以總局數2：4落敗，但仍寫下生涯最終成績。邱黨與高承睿曾於去年8月的WTT祕魯站交手過一次，當時高承睿以3：1獲勝，當時高承睿先丟1局後連追3局獲勝。本場比賽高承睿首局在3平時連拿3分，取得先機，之後拿下三個局末點，順利以11：8開胡，拔得頭籌。不過第二局陷入膠著，雙方一路戰到14平，邱黨連拿2分，順利扳回一城。第三局同樣戰得難分難解，雙方9度戰成平手，邱黨在10：10時擺脫糾纏，再下一城。第四局邱黨乘勝追擊，再以11：6拿下，而陷入絕境的高承睿則在第5局，以11：6搶回一局。關鍵第六局出現戲劇性的結局，高承睿在3平時突然陷入亂流；邱黨連拿8分，終結戰局，晉級冠軍戰。