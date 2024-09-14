SHINee泰民「為了跟台灣粉絲溝通」苦練中文：你很漂亮、我是帥哥

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▲泰民第一次在台舉辦個人演唱會。（圖／iMe TW）

▲泰民苦練中文與全場溝通。（圖／iMe TW）

▲泰民直誇歌迷「你好漂亮」，暈翻全場。（圖／iMe TW）

南韓團體SHINee老么泰民今（14）日首度在台舉辦個人演唱會，6000張門票賣光光，為了報答台灣TAEMate（官方粉絲名）的愛，他場上幾乎用中文與各位對答，飆出「我怎麼樣？」、「你很漂亮」、「我是帥哥」等中文詞彙，台下歌迷被暈的咪咪冒冒（台語：內心混亂到無法形容的狀態）。泰民一連表演完《DEJA VU》、《GUILTY》、《ADVICE》3首歌後，雖然喘到不行，依舊連喊中文問候：「你好台北，好久不見，台北好久不見，我是泰民，你們是我的TAEMate，你..想念我嗎？多嗎？我也非常非常非常想你！」一連串中文驗收結束，他笑說：「可以給我一下水嗎？」喝之前不忘關心大家吃飽沒，接著自爆抵台美食清單：「今天我吃小籠包，很好吃！」其實泰民曾在2016年獨自來台宣傳專輯，今年7月初也一人訪台南下高雄參加音樂祭；今天晚上則是他首次在台舉辦個人的專場演唱會《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN TAIPEI》，泰民超開心表示：「今天是我第一次在台北舉辦我的個人演唱會，雖然我跟SHINee一起來過，但這趟是個人的第一次，所以今天我會努力展現我的魅力的！」場上，泰民每講完話，台下歌迷不用等翻譯，就會立即附和、給予應援聲，他好奇問：「大家怎麼聽得懂韓文？怎學的？」歌迷不只聽得懂偶像的話，還準備排字應援，泰民又驚又喜的說：「謝謝大家，我很高興，我現在看大家的應援，我很高興，我也only see you！」結果台下翻字送上額外的驚喜，泰民張大嘴巴並同步拍手：「喔～謝謝大家！」他一直擔心粉絲聽不懂韓文，詢問「我要不要用英文說？」語畢後，突然說：「How was....」驚覺講錯語言，就開始亂撂中文詞彙「你知道嗎？」、「我怎麼樣？」、「你很漂亮」、「我是帥....我是帥哥」，接著解釋：「對，我很努力準備了一下，因為想這樣跟各位溝通～」為了能讓遠處、遠方的粉絲能更看清楚自己的臉，他之後走到延伸舞台表演，在第二段Talk環節再走近大家話家常。泰民今晚的演出總計帶來22首歌，換了4套衣服，工作結束後將於明天離台，班機不公開。泰民從小舞藝精湛，2008年才14歲的他，以SHINee成員身分正式出道，他在團中擔任「領舞」，隨著年齡增長、聲調改變，泰民於隊中歌曲演唱的部分才變多。SHINee的知名作品包含《姐姐妳好美》、《Stand by me》、《Ring Ding Dong》、《Everybody》、《LUCIFER》、《HELLO》等。事實上，SHINee成員，2人分別出走簽新公司，即使和Key、珉豪隸屬不同經紀公司，但溫流、泰民仍會以SHINee團員的身分與「SM娛樂」繼續合作，粉絲還是有機會看到SHINee合體。