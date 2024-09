SHINee泰民「為了跟台灣粉絲溝通」苦練中文：你很漂亮、我是帥哥

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰民第一次在台舉辦個人演唱會。(圖/iMe TW)

▲泰民苦練中文與全場溝通。(圖/iMe TW)

▲泰民直誇歌迷「你好漂亮」,暈翻全場。(圖/iMe TW)

南韓團體SHINee老么泰民今(14)日首度在台舉辦個人演唱會,6000張門票賣光光,為了報答台灣TAEMate(官方粉絲名)的愛,他場上幾乎用中文與各位對答,飆出「我怎麼樣?」、「你很漂亮」、「我是帥哥」等中文詞彙,台下歌迷被暈的咪咪冒冒(台語:內心混亂到無法形容的狀態)。泰民一連表演完《DEJA VU》、《GUILTY》、《ADVICE》3首歌後,雖然喘到不行,依舊連喊中文問候:「你好台北,好久不見,台北好久不見,我是泰民,你們是我的TAEMate,你..想念我嗎?多嗎?我也非常非常非常想你!」一連串中文驗收結束,他笑說:「可以給我一下水嗎?」喝之前不忘關心大家吃飽沒,接著自爆抵台美食清單:「今天我吃小籠包,很好吃!」其實泰民曾在2016年獨自來台宣傳專輯,今年7月初也一人訪台南下高雄參加音樂祭;今天晚上則是他首次在台舉辦個人的專場演唱會《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN TAIPEI》,泰民超開心表示:「今天是我第一次在台北舉辦我的個人演唱會,雖然我跟SHINee一起來過,但這趟是個人的第一次,所以今天我會努力展現我的魅力的!」場上,泰民每講完話,台下歌迷不用等翻譯,就會立即附和、給予應援聲,他好奇問:「大家怎麼聽得懂韓文?怎學的?」歌迷不只聽得懂偶像的話,還準備排字應援,泰民又驚又喜的說:「謝謝大家,我很高興,我現在看大家的應援,我很高興,我也only see you!」結果台下翻字送上額外的驚喜,泰民張大嘴巴並同步拍手:「喔~謝謝大家!」他一直擔心粉絲聽不懂韓文,詢問「我要不要用英文說?」語畢後,突然說:「How was....」驚覺講錯語言,就開始亂撂中文詞彙「你知道嗎?」、「我怎麼樣?」、「你很漂亮」、「我是帥....我是帥哥」,接著解釋:「對,我很努力準備了一下,因為想這樣跟各位溝通~」為了能讓遠處、遠方的粉絲能更看清楚自己的臉,他之後走到延伸舞台表演,在第二段Talk環節再走近大家話家常。泰民今晚的演出總計帶來22首歌,換了4套衣服,工作結束後將於明天離台,班機不公開。泰民從小舞藝精湛,2008年才14歲的他,以SHINee成員身分正式出道,他在團中擔任「領舞」,隨著年齡增長、聲調改變,泰民於隊中歌曲演唱的部分才變多。SHINee的知名作品包含《姐姐妳好美》、《Stand by me》、《Ring Ding Dong》、《Everybody》、《LUCIFER》、《HELLO》等。事實上,SHINee成員,2人分別出走簽新公司,即使和Key、珉豪隸屬不同經紀公司,但溫流、泰民仍會以SHINee團員的身分與「SM娛樂」繼續合作,粉絲還是有機會看到SHINee合體。