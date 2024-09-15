貝碧佳轉中度颱風！今天路徑「最靠近台灣」　吳德榮揭中秋節天氣

今年第13號颱風貝碧佳（國際命名：Bebinca，澳門提供）今（15）日清晨增強為「中度颱風」，中央氣象署指出，颱風路徑在今天「距離台灣相對較近」，但沒有直接性的影響；氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則表示，西北太平洋還有多個擾動發展，中秋節天氣「東雨西晴」，大台北、東半部雲量多、降雨機率較高。
氣象署指出，貝碧佳颱風今天凌晨2時增強為中度颱風，目前以每小時23轉26公里的速度，向西北西轉西進行，中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中颱「貝碧佳」已進入東海，撲向長江口，今晚至明（16）日會對長江三角洲構成嚴重威脅；此外，西北太平洋的「大季風環流」內，有多個擾動發展，位置、強度及先後順序有很大差異；因此無論是美國模式或歐洲模式，模擬路徑完全不同，且都在頻繁調整，應持續密切觀察。
吳德榮提及，今明兩天各地為「晴時多雲」的天氣，午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫為，北部攝氏21至36度、中部攝氏21至35度、南部攝氏22至36度、東部攝氏21至36度。
吳德榮表示，明晚至中秋節（9/17），台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量增多，全天「偶有局部短暫雨」的機率，西半部多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨。週三至週六（9/18至9/21）的天氣，則要看熱帶擾動的發展及動向而定，模式頻繁調整中，需再觀察。
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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中颱「貝碧佳」已進入東海，撲向長江口，今晚至明（16）日會對長江三角洲構成嚴重威脅；此外，西北太平洋的「大季風環流」內，有多個擾動發展，位置、強度及先後順序有很大差異；因此無論是美國模式或歐洲模式，模擬路徑完全不同，且都在頻繁調整，應持續密切觀察。
吳德榮提及，今明兩天各地為「晴時多雲」的天氣，午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫為，北部攝氏21至36度、中部攝氏21至35度、南部攝氏22至36度、東部攝氏21至36度。
吳德榮表示，明晚至中秋節（9/17），台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量增多，全天「偶有局部短暫雨」的機率，西半部多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨。週三至週六（9/18至9/21）的天氣，則要看熱帶擾動的發展及動向而定，模式頻繁調整中，需再觀察。