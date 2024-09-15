貝碧佳轉中度颱風！今天路徑「最靠近台灣」　吳德榮揭中秋節天氣

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▲無論是美國模式（右）或歐洲模式（左），對未來的擾動、颱風發展、路徑預測都有很大的變數。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）

今年第13號颱風貝碧佳（國際命名：Bebinca，澳門提供），中央氣象署指出；氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則表示，西北太平洋還有多個擾動發展，，大台北、東半部雲量多、降雨機率較高。氣象署指出，貝碧佳颱風今天凌晨2時增強為中度颱風，目前以每小時23轉26公里的速度，向西北西轉西進行，中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，；此外，西北太平洋的「大季風環流」內，有多個擾動發展，位置、強度及先後順序有很大差異；因此無論是美國模式或歐洲模式，模擬路徑完全不同，且都在頻繁調整，應持續密切觀察。吳德榮提及，。今日各地區氣溫為，北部攝氏21至36度、中部攝氏21至35度、南部攝氏22至36度、東部攝氏21至36度。吳德榮表示，。週三至週六（9/18至9/21）的天氣，則要看熱帶擾動的發展及動向而定，模式頻繁調整中，需再觀察。