中秋節必追「超級月亮」！1奇景同場上映：21世紀只有今年能看到

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▲今年的中秋月亮，將會是近9年面積最大，非常值得以裸眼或是用望遠鏡觀看。（圖／中央氣象署）

▲中秋節當晚除了有超大月亮之外，將會出現「土星合月」的美景，21世紀的百年中只有今年會出現。（圖／台北市立天文館提供）

週二9月17日就是中秋節，由於沒有中秋連假，因此許多民眾近期都安排烤肉行程，搭配月光後氣氛相當應景，台北市立天文館表示，今年中秋賞月有2大看點，除了中秋節當天，月亮達到「超級月亮」、2015年以來最大的中秋月等級之外，還有「土星合月」的奇景，在21世紀的百年中，只有今年可以觀賞，烤肉時不妨抬頭觀察天空，捕捉難得的天文奇景吧！台北市立天文館研究組技佐許晉翊指出，今年農曆8月，真正滿月的時刻落在週三（9/18）上午10時34分，，在肉眼看來又大且圓，而今年另一次超級滿月，也是今年的最大滿月則是在10月17日，這2次超級月亮的視直徑皆達33.4角分，與地球距離和視直徑大小差異僅0.03%。台北市立天文館研究助理趙瑞青則說明，超級月亮是近年西方非天文專業的流行術語，。一般說法是，滿月時月球與地球中心距離在36萬公里內，此時的月亮比起一般情況，許晉翊表示，土星在9月8日才剛通過「衝」的位置，近期亮度0.6等，是全年最亮也最適合觀賞的時段，10月底前的天黑後都很容易看見，而，與東方低空及地景共同構成一幅的美景，根據統計，中秋明月能有明亮行星近接相伴非常難得，21世紀的百年中只有今年會出現。此外，據中央氣象署天文站資料顯示，，今年中秋節北部、宜花水氣和雲量較多，賞月條件較差，不過新竹至高雄等西半部地區，中秋當晚天氣以晴朗為主，賞月條件相當不錯。