大谷翔平國聯打點王不保！釀酒人Adames超車成功 雙響炮灌5打點

我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，今（15）日在與勇士隊的比賽上，2個打數沒有敲出安打，也是個人連續2戰沒有安打演出，挑戰締造史無前例的單季「50轟50盜」紀錄還要再等等。道奇今日續在客場對決勇士，雙方進行系列賽4連戰第2場比賽交手，本場比賽大谷翔平仍舊擔綱指定打擊，打第一棒，首打席面對強投「拍賣哥」Chris Sale，大谷獲得四壞球保送，第二打席遭到三振，第三打席敲出投手前滾地球出局，至於釀酒人今日則在客場對陣響尾蛇隊，此戰雙方則是形成打擊大戰，而其中釀酒人強打Willy Adames，此戰個人不但上演3安猛打賞表現，還敲出雙響砲，手感相當火燙，一口氣進帳5分打點。，他們2人最終誰能奪下本賽季的國聯打點王，還是勇士Marcell Ozuna（98分打點）能夠上演驚天逆襲，外界也相當關注。