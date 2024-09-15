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中秋節前恐「雙颱接力」！葡萄桑、蘇力最快明天生成　最新路徑曝

記者張志浩／綜合報導

▲菲律賓東方海面有2個熱帶擾動發展，很有機會在明天接力生成為颱風「葡萄桑」和「蘇力」。（圖／賈新興YouTube）
▲菲律賓東方海面有2個熱帶擾動發展，很有機會在明天接力生成為颱風「葡萄桑」和「蘇力」。（圖／賈新興YouTube）
貝碧佳颱風（國際命名：Bebinca，澳門提供）轉為中颱，路徑將朝中國而去，但西北太平洋還是很不平靜，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，明（16）日可能會有「一天生成2個颱風」的機率，分別是「葡萄桑」和「蘇力」，兩者都在菲律賓東方發展，路徑不確定性大，甚至不排除出現雙颱的「藤原效應」，中秋節後要特別關注。

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大氣環境很不穩定　颱風葡萄桑、蘇力恐接力生成
賈新興接受《NOWnews》採訪表示，目前西北太平洋有明顯的「季風低壓帶」，其中有非常多熱帶擾動發展，而菲律賓東方外海就有2個明顯的低壓系統，以日本氣象廳的預報來看，今（15）日晚上，兩者都會變為「熱帶性低氣壓」，較西邊的有機會在明天下午增強為「葡萄桑颱風」，較東邊的可能在明天傍晚至晚上增強為「蘇力颱風」。

▲從地面天氣圖可以看出，菲律賓東方海面有2個明顯的系統發展，偏西邊的可能生成葡萄桑颱風，偏東邊可能生成蘇力颱風。（圖／中央氣象署）
▲從地面天氣圖可以看出，菲律賓東方海面有2個明顯的系統發展，偏西邊的可能生成葡萄桑颱風，偏東邊可能生成蘇力颱風。（圖／中央氣象署）
準葡萄桑、蘇力颱風路徑難預測　可能又閃過台灣
賈新興說明，目前歐洲模式和AI模式預測，「準葡萄桑颱風」生成後，會接近呂宋島，隨後往西轉彎進入南海，再往海南島方向前進，整體預估路徑有點類似前陣子重創越南、緬甸的「摩羯颱風」。

「準蘇力颱風」則會朝西北通過琉球群島，隨後從台灣北部海面進入中國，路徑類似「貝碧佳颱風」。不過後期預報不確定性大，雖然兩個颱風現在預估「一個走台灣北邊、一個走台灣南邊」，但還不能排除後續太平洋高壓等變數影響，導致颱風有侵襲台灣的可能。

▲以現階段的預測，葡萄桑和蘇力颱風「一個走台灣北邊、一個走台灣南邊」，但仍有極高的不確定性。（圖／賈新興YouTube）
▲以現階段的預測，葡萄桑和蘇力颱風「一個走台灣北邊、一個走台灣南邊」，但仍有極高的不確定性。（圖／賈新興YouTube）
葡萄桑、蘇力颱風距離不遠　要注意恐有藤原效應
「藤原效應」的定義，是兩個颱風靠近至1000公里左右時，將相互繞著相連的軸線，做「環狀反時鐘方向旋轉」，旋轉中心的位置，由2個颱風的相對質量及颱風環流的強度來決定。旋轉時，通常較小的颱風走比較快，較大的颱風走比較慢，有時2颱風還可能逐漸合而為一，這種雙颱風交互作用現象，就稱為藤原效應，可能導致颱風影響時間拉長、路徑預報更加困難。

賈新興提及，菲律賓東方的兩個低壓系統距離不算太遠，未來生成為颱風「葡萄桑」和「蘇力」後，不排除會有藤原效應的發生，因此在中秋節過後，這兩個系統的相互影響和大氣環境需要被特別關注，也提醒民眾，中秋節午後，苗栗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。中秋晚上賞月，基隆至高雄機率高，東北角至恆春半島有零星短暫雨，條件比較不好。

▲（圖／中央氣象署提供）
▲中秋節北部、東半部水氣增多，天氣較不穩定，晚上烤肉或賞月的條件不佳。（圖／中央氣象署提供）

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