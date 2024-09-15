中秋節前恐「雙颱接力」！葡萄桑、蘇力最快明天生成　最新路徑曝

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲從地面天氣圖可以看出，菲律賓東方海面有2個明顯的系統發展，偏西邊的可能生成葡萄桑颱風，偏東邊可能生成蘇力颱風。（圖／中央氣象署）

▲以現階段的預測，葡萄桑和蘇力颱風「一個走台灣北邊、一個走台灣南邊」，但仍有極高的不確定性。（圖／賈新興YouTube）

▲中秋節北部、東半部水氣增多，天氣較不穩定，晚上烤肉或賞月的條件不佳。（圖／中央氣象署提供）

貝碧佳颱風（國際命名：Bebinca，澳門提供）轉為中颱，路徑將朝中國而去，但西北太平洋還是很不平靜，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，，兩者都在菲律賓東方發展，路徑不確定性大，甚至不排除出現雙颱的「藤原效應」，中秋節後要特別關注。賈新興接受《NOWnews》採訪表示，目前西北太平洋有明顯的「季風低壓帶」，其中有非常多熱帶擾動發展，而菲律賓東方外海就有2個明顯的低壓系統，以日本氣象廳的預報來看，今（15）日晚上，兩者都會變為「熱帶性低氣壓」，賈新興說明，目前歐洲模式和AI模式預測，，再往海南島方向前進，整體預估路徑有點類似前陣子重創越南、緬甸的「摩羯颱風」。，路徑類似「貝碧佳颱風」。不過後期預報不確定性大，雖然兩個颱風現在預估「一個走台灣北邊、一個走台灣南邊」，但還不能排除後續太平洋高壓等變數影響，導致颱風有侵襲台灣的可能。「藤原效應」的定義，是，旋轉中心的位置，由2個颱風的相對質量及颱風環流的強度來決定。旋轉時，通常較小的颱風走比較快，較大的颱風走比較慢，有時2颱風還可能逐漸合而為一，這種雙颱風交互作用現象，就稱為藤原效應，可能導致颱風影響時間拉長、路徑預報更加困難。賈新興提及，菲律賓東方的兩個低壓系統距離不算太遠，，因此在中秋節過後，這兩個系統的相互影響和大氣環境需要被特別關注，也提醒民眾，中秋節午後，苗栗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。