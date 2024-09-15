五月天剛唱完演唱會！驚傳怪獸父親過世消息　已低調辦完告別式

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▲怪獸開心當爸。（圖／翻攝五月天怪獸臉書）

天團五月天行程滿檔，近來在中國大陸展開「5525回到那一天」巡迴演唱會，武漢站才剛結束，9月他們又將首度站上大巨蛋，在周思齊引退賽後開唱，11月還將前往花蓮舉辦公益演唱會。但沒想到如今卻有噩耗傳出，團長兼吉他手怪獸父親日前辭世，享壽89歲，告別式已經在新竹低調舉行完畢。對此，五月天所屬的相信音樂回應，「謝謝大家的關心，祝大家平安順心。」據《ETtoday新聞雲》報導，五月天日前剛結束武漢演唱會，就傳出怪獸父親過世消息，近日已經在新竹低調舉行告別式，由於怪獸父親生前在新竹法律界頗有分量，受到不少人敬重，因此不少人發文哀悼。曾參選新竹市立委的陽明交大法律學院特聘教授林志潔也在臉書哀悼，表示「法律人的一生，要盡其所能，在不同的職位上，以不同的身份不同的角色，回饋孕育己身的土地。謝謝溫律師，福德圓滿的人生，是諸位後學的典範。」事實上，許多五迷都知道，怪獸父親曾希望兒子可以和自己一樣走上法律人之路，怪獸也曾想考台大法律系，不過後來就讀的是台大社會系，且在追求音樂夢想的路上從未回頭。後來怪獸爸爸也理解兒子的夢想，態度轉為支持，還曾親自到現場觀看五月天演唱會。另外，由於先前怪獸母親中風成為植物人，臥病在床12年，於2016年底逝世，當時怪獸強忍失去親人之痛上台演出，結果在現場忍不住落淚，因此怪獸父親離世消息曝光後，許多五迷都很擔心且心疼，希望他可以堅強撐下去。對此，怪獸透過經紀公司相信音樂回應，「謝謝大家的關心，祝大家平安順心。」