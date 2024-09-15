埃及北部2載客火車相撞！釀3死、49傷　車廂撞到出軌、變形

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲埃及14日時傳出兩輛客運列車相撞事故，車廂因撞擊扭曲變形。（圖／美聯社／達志影像）

埃及尼羅河三角洲地區14日時傳出有兩輛客運火車相撞，導致至少3人死亡，其中2人是孩童，另有49人受傷，這之中5名傷者情況不穩定。有外媒指出，埃及經常發生火車出軌或相撞事故，顯示出當地鐵路系統老化且欠缺管理。綜合《美聯社》等外媒報導，埃及鐵路當局透過聲明指出，北部夏基雅省（Sharqiya）首府薩加吉格（Zagazig）發生兩輛載客列車相撞事故。據悉，當時其中一班列車從薩加吉格開往伊斯梅利亞市（Ismailia），另一輛列車則從曼蘇拉市（Mansoura）開往薩加吉格，目前仍在調查兩輛列車相撞的原因。埃及衛生部門聲明表示，這起事故造成3人死亡，另有49人受傷。在事故發生後，當局隨即派出了30輛救護車趕往現場救援，傷者已經被轉移至當地的大學醫院，但救援仍在進行中。從事故現場的影片可以看到，其中一輛列車的車廂因撞擊而變形，人群擠滿在扭曲的火車殘骸附近，還有民眾試圖從車窗救出傷者。埃及當地鐵路系統老舊且欠缺管理，使得當地經常發生火車出軌或撞車意外，幾乎每年都會傳出致命事故。據中央公眾動員和統計局 (CAPMAS) 的數據，埃及2018年發生了2044起火車事故，前一年也發生了1793起火車相關事故。在2021年時，也曾發生過兩列火車相撞事故，當時至少造成32人死亡、165人受傷；2019年時，位於埃及全國最繁忙地區開羅市中心的拉美西車站，因一列火車與月台相撞，導致油箱爆炸、車站發生火災，造成至少25人死亡、數十人受傷。埃及鐵路史上最致命的事故發生在2002年，當時一列從開羅向南開往盧克索的客運列車發生火災，造成360多人死亡。而在此次列車相撞事故之前，上月埃及臨地中海的亞力山卓省（Alexandria）才發生另一起火車撞上穿越鐵軌的卡車的意外，造成2人喪命。