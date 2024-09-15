貝碧佳颱風路徑很危險！明天清晨登陸中國　「3地區」風雨最劇烈

今年第13號颱風「貝碧佳（國際命名：Bebinca，澳門提供）」今（15）日凌晨2時轉為「中度颱風」，位置依舊在台灣北部，路徑持續往西向中國移動，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，貝碧佳颱風將在明（16）日清晨前後登陸上海，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇則提醒，貝碧佳颱風將對「浙江北部、上海、江蘇南部」帶來較劇烈的風雨，有前往該區域行程的民眾務必特別留意天氣動態。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，貝碧佳颱風已增強為中度颱風，路徑持續往西北西進行，進入東海，預計明天清晨前後，貝碧佳颱風會直襲長江出海口，並在上海附近登陸，對當地的威脅會相當劇烈。
吳聖宇則說明，貝碧佳颱風通過琉球群島進入東海後，雖然強度增加，但範圍仍然不大，且持續往長江口一帶前進，明天在長江口附近登陸，對於「浙江北部、上海、江蘇南部」一帶影響可能頗大。
對台灣來說，貝碧佳颱風外圍有偏北風的水氣，這些水氣仍北部海面到台灣海峽中北部一帶活動，預報上來看，北台灣可能受到影響，導致有零星局部的短暫陣雨，午後因為熱力作用，各地山區還是會有些局部短暫陣雨出現的可能。
此外，週三（9/18）後天氣變化充滿變數，吳聖宇指出，大趨勢看會有2個系統發展，其中之一可能出現在南海到菲律賓附近，另一個則在台灣以東到琉球東南方海域，南海的擾動發展後，偏西移動前往海南島或越南的機會較高。
但是在台灣以東的擾動，未來動態就有很大的變動性，後續是否會往台灣靠近值得觀察，不過目前擾動還未出現，仍需要持續留意最新的預報變化。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則認為，明（16）日可能會有「一天生成2個颱風」的機率，分別是「葡萄桑」和「蘇力」，兩者都在菲律賓東方發展，路徑不確定性大，甚至不排除出現雙颱的「藤原效應」，中秋節後要特別關注。
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吳聖宇則說明，貝碧佳颱風通過琉球群島進入東海後，雖然強度增加，但範圍仍然不大，且持續往長江口一帶前進，明天在長江口附近登陸，對於「浙江北部、上海、江蘇南部」一帶影響可能頗大。
對台灣來說，貝碧佳颱風外圍有偏北風的水氣，這些水氣仍北部海面到台灣海峽中北部一帶活動，預報上來看，北台灣可能受到影響，導致有零星局部的短暫陣雨，午後因為熱力作用，各地山區還是會有些局部短暫陣雨出現的可能。
此外，週三（9/18）後天氣變化充滿變數，吳聖宇指出，大趨勢看會有2個系統發展，其中之一可能出現在南海到菲律賓附近，另一個則在台灣以東到琉球東南方海域，南海的擾動發展後，偏西移動前往海南島或越南的機會較高。
但是在台灣以東的擾動，未來動態就有很大的變動性，後續是否會往台灣靠近值得觀察，不過目前擾動還未出現，仍需要持續留意最新的預報變化。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則認為，明（16）日可能會有「一天生成2個颱風」的機率，分別是「葡萄桑」和「蘇力」，兩者都在菲律賓東方發展，路徑不確定性大，甚至不排除出現雙颱的「藤原效應」，中秋節後要特別關注。