中秋節假期次日下午國道易塞路段出爐　高公局：國5南向5時後出發

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今（15）日是中秋節假期前一週日，交通部高速公路局表示，上午國道1號南北向發生的3起影響車流的車禍均已陸續排除完畢，目前國道主要壅塞路段是以國道5號宜蘭至頭城為主，下午預估則有國道1號北向南屯-后里、苗栗-湖口，國道3號北向關西-大溪、草屯-霧峰、國道5號北向宜蘭-坪林等路段，建議南向的用路人盡量在5時以後出發，節省行車時間。高公局指出，今日上午9時44分在國道1號北向351.9公里處發生2輛小客車、1輛小貨車追撞事故占用內側車道，10時9分排除，造成後方車流回堵4公里；10時31分在國道1號北向364.1公里處發生3輛小客車追撞事故占用內側輔助車道，10時42分排除，造成後方車流回堵1公里；10時48分在國道1號南向212.5公里處發生2輛小客車追撞事故占用內側車道，10時50分排除，造成後方車流回堵1公里，以上事故嚴重影響整體車流順暢。高公局表示，國道全線交通量截至中午12時達到34.8百萬車公里，是在預期的流量範圍，預估全天交通量108百萬車公里，目前國道主要壅塞路段則是國道5號宜蘭至頭城，預估今日下午壅塞路段包括國道1號北向南屯-后里、苗栗-湖口，國道3號北向關西-大溪、草屯-霧峰、國道5號北向宜蘭-坪林等路段，建議用路人利用高速公路1968應用程式、1968網站或收聽警察廣播電台掌握即時路況，避開國道壅塞路段與時段，而且下午利用國道5號南向的用路人，盡量在5時以後出發，節省行車時間。高公局呼籲，用路人開車出門務必檢查車況、養足精神，繫妥安全帶並且注意車前狀況，切勿超速、疲勞或分心駕駛，另外，今天天氣雖較昨日緩和，用路人行駛國道仍應保持安全行車距離，以利因應突發狀況。