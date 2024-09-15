丹佛金塊補進「威少」沒幫助？前球星Arenas：對76人可能都打不過

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NBA美國職籃西區勁旅丹佛金塊，休賽季補強力度不如預期，沒能成功留下Kentavious Caldwell-Pope和Reggie Jackson，最終在後場戰力急需補強的情況之下，他們以一份2年680萬美元（約新台幣2.23億元）合約，網羅「威少」Russell Westbrook，期盼能補上球隊替補席火力。生涯曾3度入選全明星賽的前球星Gilbert Arenas，稍早在自家的Podcast節目《Gils Arena》上，談到對於新賽季金塊隊表現的看法，他首先表示：「如果我是總教練的話，我會有些擔心，「我們成功網羅了Russell Westbrook，他知道該怎麼傳球給射手，但我們實際上需要的是射手。其他球隊都在進步，我們或許仍然是西區前3名，但我們會比東區某些球隊更好嗎？我們跟76人打總冠軍賽的話，Nikola Jokic或許仍然會拿到大三元，但Embiid可能場均能得到40分，Russell Westbrook這幾年體能條件逐漸下滑，已經很難再看到過去在場上飛天遁地的他上賽季Westbrook例行賽最終留下場均11.1分、5籃板、4.5助攻、1.1抄截成績，季後賽場均則為6.3分、4.2籃板、1.7助攻、1.2抄截，數據明顯出現下滑。