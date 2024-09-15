中秋節天氣整理！全台「賞月指數、降雨機率、氣溫」一圖秒懂

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▲2024中秋節全台賞月指數，新竹至高雄等西半部地區，中秋當晚天氣以晴朗為主，賞月條件相當不錯。（圖／NOWnews社群中心製圖）

9月17日迎接2024中秋節！，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，，不過新竹至高雄等西半部地區，中秋當晚天氣以晴朗為主，賞月條件相當不錯。中央氣象署預報員張竣堯指出，從週一晚上至週二中秋節（9/16至9/17），，午後各地有局部短暫雷陣雨；偏東風沉降影響，北台灣有局部攝氏36以上高溫的機率。：多雲時晴、降雨機率10％、氣溫攝氏28至31度，賞月指數🌟多雲時晴、降雨機率0％、氣溫攝氏27至31度，賞月指數🌟🌟晴時多雲，降雨機率0％、氣溫攝氏26至31度，賞月指數🌟🌟🌟🌟🌟晴時多雲，降雨機率0％，氣溫攝氏26至31度，賞月指數🌟🌟🌟🌟🌟多雲時晴，降雨機率10％，氣溫攝氏26至30度，賞月指數🌟🌟多雲局部雨短暫，降雨機率60％，氣溫攝氏26至30度，賞月指數半顆🌟多雲時晴，降雨機率10％，氣溫攝氏26至29度，賞月指數🌟賈新興提醒，中秋節當天，宜蘭、花蓮傍晚起轉為有局部雨的天氣，雨勢稍大，北海岸至基隆、台東、南屏東「多雲時晴」，桃園以南則為「晴時多雲」，新竹至台南賞月機率最高，據中央氣象署天文站資料顯示，