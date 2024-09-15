中秋節天氣整理！全台「賞月指數、降雨機率、氣溫」一圖秒懂

9月17日迎接2024中秋節！今年中秋將迎接2015年以來「最大滿月」，實際與地球距離不到36萬公里，達到「超級月亮」的定義，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，中秋節當晚北部、宜花水氣和雲量較多，賞月條件較差，不過新竹至高雄等西半部地區，中秋當晚天氣以晴朗為主，賞月條件相當不錯。
中央氣象署預報員張竣堯指出，從週一晚上至週二中秋節（9/16至9/17），由東邊移入台灣的水氣增加，大台北、東半部地區及恆春半島全天不定時有「局部短暫陣雨」，其它地區以多雲為主，午後各地有局部短暫雷陣雨；偏東風沉降影響，北台灣有局部攝氏36以上高溫的機率。
🟡2024中秋節全台賞月指數（9/17晚上～9/18凌晨）
📍北北基：多雲時晴、降雨機率10％、氣溫攝氏28至31度，賞月指數🌟
📍桃園：多雲時晴、降雨機率0％、氣溫攝氏27至31度，賞月指數🌟🌟
📍新竹～南投：晴時多雲，降雨機率0％、氣溫攝氏26至31度，賞月指數🌟🌟🌟🌟🌟
📍雲林～屏東：晴時多雲，降雨機率0％，氣溫攝氏26至31度，賞月指數🌟🌟🌟🌟🌟
📍南屏東：多雲時晴，降雨機率10％，氣溫攝氏26至30度，賞月指數🌟🌟
📍宜蘭、花蓮：多雲局部雨短暫，降雨機率60％，氣溫攝氏26至30度，賞月指數半顆🌟
📍台東：多雲時晴，降雨機率10％，氣溫攝氏26至29度，賞月指數🌟
賈新興提醒，中秋節當天，宜蘭、花蓮傍晚起轉為有局部雨的天氣，雨勢稍大，北海岸至基隆、台東、南屏東「多雲時晴」，桃園以南則為「晴時多雲」，新竹至台南賞月機率最高，據中央氣象署天文站資料顯示，週二中秋節，「月出時間」是傍晚5時30分、「月球過中天」在深夜11時27分、「月沒時刻」為週三的清晨4時24分。
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🟡2024中秋節全台賞月指數（9/17晚上～9/18凌晨）
📍北北基：多雲時晴、降雨機率10％、氣溫攝氏28至31度，賞月指數🌟
📍桃園：多雲時晴、降雨機率0％、氣溫攝氏27至31度，賞月指數🌟🌟
📍新竹～南投：晴時多雲，降雨機率0％、氣溫攝氏26至31度，賞月指數🌟🌟🌟🌟🌟
📍雲林～屏東：晴時多雲，降雨機率0％，氣溫攝氏26至31度，賞月指數🌟🌟🌟🌟🌟
📍南屏東：多雲時晴，降雨機率10％，氣溫攝氏26至30度，賞月指數🌟🌟
📍宜蘭、花蓮：多雲局部雨短暫，降雨機率60％，氣溫攝氏26至30度，賞月指數半顆🌟
📍台東：多雲時晴，降雨機率10％，氣溫攝氏26至29度，賞月指數🌟
賈新興提醒，中秋節當天，宜蘭、花蓮傍晚起轉為有局部雨的天氣，雨勢稍大，北海岸至基隆、台東、南屏東「多雲時晴」，桃園以南則為「晴時多雲」，新竹至台南賞月機率最高，據中央氣象署天文站資料顯示，週二中秋節，「月出時間」是傍晚5時30分、「月球過中天」在深夜11時27分、「月沒時刻」為週三的清晨4時24分。