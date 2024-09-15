中秋節烤肉醬吃膩！「秘製水果醬」食譜公開　降熱量進食順序快看

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▲中秋節烤肉要配著青菜一起吃，不但能解膩也能稍微彌補健康度。（圖／記者朱永強攝）

▲農糧署就公開了3種「水果烤肉醬」食譜，讓中秋節烤肉吃起來更清爽健康！（圖／農糧署）

▲「禾馨醫療」團隊也在臉書發文提醒，常見烤肉食材的熱量排行榜。（圖／禾馨醫療臉書）

一年一度的中秋節將在9月17日到來，但是今年沒有連假串聯，因此很多人都在本週末或是下週末才會烤肉。不過每年都吃烤肉，買市面上的烤肉醬味道都大同小異，許多老饕的味蕾也應該已經疲乏了。對此，農業部農糧署就公開了3種「水果烤肉醬」食譜，搭配「最佳進食順序」有效降低熱量，讓中秋節烤肉吃起來更清爽健康！配方與製作過程：將柚子果肉（100公克）、米酒（3大匙）、糖（1大匙）以小火加熱至滾關火，再加入味噌（2大匙）及檸檬汁（1大匙拌勻）。特色：以味噌為基底，鹹中帶甜，豆香與柚香交織，適合搭配海鮮與蔬菜配方與製作過程：將鳳梨（250克）切片，再用調理棒將鳳梨片、洋蔥（120克）、蒜頭（50克）、蜂蜜（50克）、醬油（30克）等調味材料攪打均勻。特色：鳳梨的酸甜與洋蔥的辛香完美結合，適合搭配各種肉類，去油解膩。配方與製作過程：水梨（1/4顆）、洋蔥（60克）、蒜頭（4瓣）、麻油（2茶匙）、韓國辣椒醬（65克）、蜂蜜（15克），將所有材料用調理棒攪打均勻即可。特色：濃郁的辣椒醬，搭配清爽的水梨，特別適合喜歡中口味的人，無論是海鮮還是肉類，都能為食材增添風味。除了醬料之外，每種食材的熱量也是許多民眾關注的重點，深怕中秋節放縱一回的代價是肚子多了一圈肉，對此，「禾馨醫療」團隊營養師也在臉書發文提醒，常見烤肉食材的熱量排行榜，其中白吐司更高居第三名，甚至比五花肉還要肥，完整榜單如下：禾馨醫療也建議，中秋烤肉要吃得健康，有幾個重要關鍵，包含「烤肉也要烤蔬菜」、「烤肉沾醬自己做」、「少喝飲料多喝茶」等等，也建議，先從蔬菜和新鮮肉類開始烤起進食，接著才是全穀類（澱粉來源）的玉米或地瓜，最後才是加工食品類，，兼顧健康、美味與體驗，才是最完美的烤肉之夜。