民眾黨喊凍結總統府預算　何博文反擊：適可而止！

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民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭羈押禁見，民眾黨定調為司法迫害、追殺政敵，民眾黨立委張啟楷昨更向小草喊話，嗆聲新會期要「凍結總統府預算」。對此民進黨副秘書長何博文表示，立委審查預算是神聖、專業的職責，若為了司法個案動轍要刪除預算，那就是政黨之私、一己之私傷害全民權益，民眾黨「適可而止！」對於張啟楷向小草喊話，嗆聲新會期要「凍結總統府預算」，何博文認為，立委審查預算是神聖、專業的職責，若立委審查預算出發點，是為了自己黨主席的司法案件，為了個案動轍說要刪除司法院與監察院、凍結總統府預算，那此舉就是政黨之私、一己之私傷害全民權益。何博文表示，中央政府總預算非常重要，攸關國家施政與全民福祉，民眾黨想透過這種方式來影響司法、干預司法，這在民主國家非常少見，而民眾黨竟然還公開呼籲，對此民進黨感到非常遺憾。何博文說，政治人物用公務人員神聖職權、立法院審查預算的機會，藉機要修理司法單位，影響司法獨立與公平，對台灣司法制度長遠而言會有負面影響，盼民眾黨能適可而止。