熱帶低氣壓生成！氣象署：明天將成「葡萄桑颱風」　最新路徑出爐

又有新颱風準備生成了！中央氣象署指出，今（15）日下午，菲律賓東方海面出現「熱帶性低氣壓」（TD16），預估在18小時內，也就是明（16）日，有機會形成今年第14號颱風「葡萄桑」（國際命名Pulasan，馬來西亞提供，原意為水果名），預估未來路徑先往沖繩，下週後期對台灣可能造成影響，實際路徑變數多，有待颱風生成後持續觀察。
氣象署資料顯示，熱帶性低氣壓TD16今天下午2時，中心位置在北緯 12.8 度，東經 143.4 度，以每小時16公里的速度，向東北東方進行，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺，預測18小時內有發展為輕度颱風的趨勢。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，位於關島附近的熱帶低壓，即將成為葡萄桑颱風，導引氣流相當明顯，移動速度快」，現階段預估路徑和貝碧佳颱風相近，會穿越日本琉球後直襲中國浙江，不過強度減弱許多。民眾還要留意未來幾天，整個大低壓帶中，還會有其它熱帶系統誕生，「彼此間的互動跟牽制增添路徑不確定性，同時也會牽動下週天氣好壞。」
對此氣象署預報員張竣堯也提及，南海至菲律賓東方，在未來一週都處於「大低壓帶」極不穩定的環境，現階段已經觀察到，菲律賓東方有2個低氣壓發展，且都有可能轉為熱帶性低氣壓後，增強為颱風，總體來說，離菲律賓較遠的低壓（TD16）發展機會較高，不過後期靠近台灣後路徑變數很多，需再多加觀察。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則認為，菲律賓東方的2個低氣壓，都有明（16）日生成颱風的可能，分別是「葡萄桑」和「蘇力」，兩者都在菲律賓東方發展，路徑不確定性大，甚至不排除出現雙颱的「藤原效應」，中秋節後要特別關注。
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臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，位於關島附近的熱帶低壓，即將成為葡萄桑颱風，導引氣流相當明顯，移動速度快」，現階段預估路徑和貝碧佳颱風相近，會穿越日本琉球後直襲中國浙江，不過強度減弱許多。民眾還要留意未來幾天，整個大低壓帶中，還會有其它熱帶系統誕生，「彼此間的互動跟牽制增添路徑不確定性，同時也會牽動下週天氣好壞。」
對此氣象署預報員張竣堯也提及，南海至菲律賓東方，在未來一週都處於「大低壓帶」極不穩定的環境，現階段已經觀察到，菲律賓東方有2個低氣壓發展，且都有可能轉為熱帶性低氣壓後，增強為颱風，總體來說，離菲律賓較遠的低壓（TD16）發展機會較高，不過後期靠近台灣後路徑變數很多，需再多加觀察。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則認為，菲律賓東方的2個低氣壓，都有明（16）日生成颱風的可能，分別是「葡萄桑」和「蘇力」，兩者都在菲律賓東方發展，路徑不確定性大，甚至不排除出現雙颱的「藤原效應」，中秋節後要特別關注。