台韓職籃交流賽／夢想家70：79輸水原KT！馬建豪11分　蔣淯安缺陣

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▲張宗憲在夢想家對決水原KT的比賽沒有得分，只有2次助攻。（記者林柏年攝）

福爾摩沙夢想家今（15）日在台韓職籃交流賽於主場和平籃球館對決KBL南韓職籃水原KT音速彈隊，這一場比賽蔣淯安並未上場，張宗憲、馬建豪等新援都有出賽，馬建豪攻下11分，在隊內僅次於洋將高柏鎧的14分，不過球隊這一場明顯沒有進入狀況，林俊吉和張宗憲發揮都不理想，最終以70：79落敗。水原 KT 音速彈以頭號球星許訓、文星坤等人組成，拿下 2023-24 賽季 KBL 亞軍，今年夏天首度來台並與台籃球隊進行交流，成為首支來台移地訓練的韓國職籃球隊，9月14日、15日他們先後將和臺北台新戰神及福爾摩沙夢想家在臺北和平籃球館交手，18和19 日再和新北國王、新北中信特攻於各自訓練場館對戰。在昨天以78：69擊敗戰神隊後，這一場比賽水原 KT 音速彈對上夢想家，上半場就搶下11個進攻籃板，整體而言打得比主場的球隊更兇、更強悍，兩節打完以47：31領先。第三節夢想家落後的分數一度來到20分以上，比賽早早失去懸念，KT 音速彈也換下了洋將和主力，夢想家也讓第二陣容球員上來磨練，比賽最終以70：79分出勝負。作為今夏才加入夢想家的新球員，馬建豪今天投進3顆三分球，攻下夢想家本土球員最高的11分，但大部分數都是在上半場所獲得，夢想家本土球員在對抗上的強度似乎也不理想。高柏鎧得到兩隊之冠的14分15籃板。夢想家主帥皮爾曼賽後對於季前賽經驗給予肯定，認為他們近期接連和日本及韓國球隊交手，給他們帶來很好的學習經驗，「無論打仙台、還是打水原，對方打球的強度、節奏和速度，都給我們學到很多，並取得成長。」至於目前球隊的狀況，皮爾曼透露，「高柏鎧我們已經合作很多年，霍爾曼剛來報到。至於小安（蔣淯安）這個禮拜還沒參與訓練，他受傷我們要保護他。距離賽季還有一段時間，球隊的磨合和默契都還有很長一段路要走，但我們的天賦和板凳深度，可以好好期待。」