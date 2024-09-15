馬建豪新賽季高機率打3號！主帥皮爾曼稱讚其天賦：期待他的表現

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TPBL福爾摩沙夢想家今（15）日在台韓職籃交流賽於主場和平籃球館對決韓國職籃（KBL）水原KT音速彈隊，這一季從CBA回歸台灣籃壇加盟夢想家的馬建豪此役攻下11分。夢想家全隊8月中才慢慢開始恢復訓練，球隊季後陣容也有不小的變動，需要一些時間磨合。總教練皮爾曼非常期待馬建豪新賽季在場上展現天賦，也希望慢慢能了解他、用最適合他的方式幫助他成長，在職籃舞台打出成績。馬建豪這一場比賽得到11分，為全隊本土球員最高，這是他第一次披上夢想家戰袍在台灣打球，表現還有進步空間。賽後他坦言在比賽存在不少問題，但相信和球隊有更多配合的經驗後，可以慢慢把這些問題解決。夢想家主帥皮爾曼表示，「他（馬建豪）是非常年輕、也很有天賦的球員，他剛來到球隊，我非常期待他的表現。我在這支球隊的角色就是培養球員，給他機會、讓他展現天賦，我們剛認識，希望能慢慢了解他。」馬建豪認為，皮爾曼教練帶兵風格會充分和球員進行溝通，「他會先和我說場上的定位和任務，這一點還蠻感謝他的。」他說，夢想家差不多在8月中旬才開始訓練，前兩周強度循序漸進，之後就前往日本打交流賽，這支球隊他過去沒有配過的球員，因此還需要一些時間融入。今天馬建豪大部分時間都是打3號，他的打法和球風也比較適合這個定位，未來很可能是夢想家的先發小前鋒。馬建豪對此表示，如果球隊4號因傷缺人，自己也可能頂這個位置，不過目前主要是3號。