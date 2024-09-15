義美冰淇淋買一送一好消暑！全家鮮乳坊雪糕20元、7-11棒棒冰13元

一圖秒懂一週天氣！中秋節「東雨西晴」　葡萄桑颱風恐影響台灣

記者張志浩／綜合報導

▲未來一週天氣「東雨西晴、沿海風浪大」，中秋節大台北、東半部雲多，降雨機率較高，下半週要留意葡萄桑颱風的影響。（圖／葉政勳攝）
▲未來一週天氣「東雨西晴、沿海風浪大」，中秋節大台北、東半部雲多，降雨機率較高，下半週要留意葡萄桑颱風的影響。（圖／葉政勳攝）
新的一週即將展開，2024中秋節也會在本週到來，中央氣象署預報員張竣堯指出，未來一週大致是「東雨西晴、沿海風浪大」的天氣型態，週一（9/16）第14號颱風「葡萄桑」有機會生成，中秋節當天「東半部降雨機率高」，週三（9/18）過後要留意葡萄桑颱風的路徑，下半週可能對台灣造成影響，請民眾持續關注天氣最新動態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
葡萄桑颱風估週一生成　路徑變數多

張竣堯說明，今（15）日下午2時，菲律賓東方海面有「熱帶性低氣壓（TD16）」生成，預估週一上半天就有機會增強為「葡萄桑颱風」，颱風路徑上，預估週三會通過琉球，週五（9/20）接近華中一帶，整體情況和對台灣影響變數很多，需要持續觀察。

▲氣象署表示，未來一週包括中秋節在內，台灣大致是「東雨西晴、沿海風浪大」的天氣型態。（圖／中央氣象署）
▲氣象署表示，未來一週包括中秋節在內，台灣大致是「東雨西晴、沿海風浪大」的天氣型態。（圖／中央氣象署）
週二中秋節水氣增多　大台北賞月要碰運氣

張竣堯指出，週一西半部「多雲到晴」，午後近山區有零星陣雨，東半部下半天降雨逐漸增多，一直到週二中秋節，東半部及恆春半島要防範局部大雨尤其週一晚上至週二清晨雨勢最猛烈；此外，中秋節當天，大台北地區「多雲、偶有陣雨」，大台北東側降雨較多，西半部，西半部氣溫炎熱，桃園、新竹留意攝氏37度以上高溫；北部、東南部、金馬及恆春沿海風浪大。

針對中秋夜天氣，張竣堯進一步整理，東半部、基隆北海岸、恆春半島陰雨，雙北雲多短暫雨、賞月碰運氣，西半部、澎湖、金門、馬祖，在午後雷雨結束後天氣晴朗，成功賞月機率高。

▲2024中秋節全台賞月指數，新竹至高雄等西半部地區，中秋當晚天氣以晴朗為主，賞月條件相當不錯。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024中秋節全台賞月指數，新竹至高雄等西半部地區，中秋當晚天氣以晴朗為主，賞月條件相當不錯。（圖／NOWnews社群中心製圖）
大低壓帶環境不穩　可能不只葡萄桑颱風生成

週三至下週日（9/18至9/22），目前預估北部、東半部、澎金馬有「短暫陣雨」，中南部多雲到晴，午後易有雷陣雨；不過葡萄桑颱風若生成，後續在接近時台灣的路徑會是關鍵，張竣堯表示，目前各國模式來看，葡萄桑颱風最高機率是和貝碧佳颱風走類似路徑，但也有可能在通過琉球後，往南的成分增多。

此外，南海至菲律賓東方海面處於大低壓帶，環境不穩定，適合熱帶系統發展，氣象署現階段已經觀察到，菲律賓東方有2個低氣壓發展，且都有可能轉為熱帶性低氣壓後，增強為颱風，其中一個就是今天生成的TD16，另一個則比較靠近菲律賓。

▲可能生成的「葡萄桑颱風」，目前初步預測路徑朝沖繩移動，下半週有機會接近台灣。（圖／中央氣象署）
▲可能生成的「葡萄桑颱風」，目前初步預測路徑朝琉球移動，下半週有機會接近台灣。（圖／中央氣象署）

熱帶低氣壓生成！氣象署：明天將成「葡萄桑颱風」　最新路徑出爐

中秋節天氣整理！全台「賞月指數、降雨機率、氣溫」一圖秒懂

貝碧佳颱風路徑很危險！明天清晨登陸中國　「3地區」風雨最劇烈

中秋節前恐「雙颱接力」！葡萄桑、蘇力最快明天生成　最新路徑曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生