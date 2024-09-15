一圖秒懂一週天氣！中秋節「東雨西晴」　葡萄桑颱風恐影響台灣

新的一週即將展開，2024中秋節也會在本週到來，中央氣象署預報員張竣堯指出，未來一週大致是「東雨西晴、沿海風浪大」的天氣型態，週一（9/16）第14號颱風「葡萄桑」有機會生成，中秋節當天「東半部降雨機率高」，週三（9/18）過後要留意葡萄桑颱風的路徑，下半週可能對台灣造成影響，請民眾持續關注天氣最新動態。
葡萄桑颱風估週一生成 路徑變數多
張竣堯說明，今（15）日下午2時，菲律賓東方海面有「熱帶性低氣壓（TD16）」生成，預估週一上半天就有機會增強為「葡萄桑颱風」，颱風路徑上，預估週三會通過琉球，週五（9/20）接近華中一帶，整體情況和對台灣影響變數很多，需要持續觀察。
週二中秋節水氣增多 大台北賞月要碰運氣
張竣堯指出，週一西半部「多雲到晴」，午後近山區有零星陣雨，東半部下半天降雨逐漸增多，一直到週二中秋節，東半部及恆春半島要防範局部大雨，尤其週一晚上至週二清晨雨勢最猛烈；此外，中秋節當天，大台北地區「多雲、偶有陣雨」，大台北東側降雨較多，西半部，西半部氣溫炎熱，桃園、新竹留意攝氏37度以上高溫；北部、東南部、金馬及恆春沿海風浪大。
針對中秋夜天氣，張竣堯進一步整理，東半部、基隆北海岸、恆春半島陰雨，雙北雲多短暫雨、賞月碰運氣，西半部、澎湖、金門、馬祖，在午後雷雨結束後天氣晴朗，成功賞月機率高。
大低壓帶環境不穩 可能不只葡萄桑颱風生成
週三至下週日（9/18至9/22），目前預估北部、東半部、澎金馬有「短暫陣雨」，中南部多雲到晴，午後易有雷陣雨；不過葡萄桑颱風若生成，後續在接近時台灣的路徑會是關鍵，張竣堯表示，目前各國模式來看，葡萄桑颱風最高機率是和貝碧佳颱風走類似路徑，但也有可能在通過琉球後，往南的成分增多。
此外，南海至菲律賓東方海面處於大低壓帶，環境不穩定，適合熱帶系統發展，氣象署現階段已經觀察到，菲律賓東方有2個低氣壓發展，且都有可能轉為熱帶性低氣壓後，增強為颱風，其中一個就是今天生成的TD16，另一個則比較靠近菲律賓。
我是廣告 請繼續往下閱讀
張竣堯說明，今（15）日下午2時，菲律賓東方海面有「熱帶性低氣壓（TD16）」生成，預估週一上半天就有機會增強為「葡萄桑颱風」，颱風路徑上，預估週三會通過琉球，週五（9/20）接近華中一帶，整體情況和對台灣影響變數很多，需要持續觀察。
週二中秋節水氣增多 大台北賞月要碰運氣
張竣堯指出，週一西半部「多雲到晴」，午後近山區有零星陣雨，東半部下半天降雨逐漸增多，一直到週二中秋節，東半部及恆春半島要防範局部大雨，尤其週一晚上至週二清晨雨勢最猛烈；此外，中秋節當天，大台北地區「多雲、偶有陣雨」，大台北東側降雨較多，西半部，西半部氣溫炎熱，桃園、新竹留意攝氏37度以上高溫；北部、東南部、金馬及恆春沿海風浪大。
針對中秋夜天氣，張竣堯進一步整理，東半部、基隆北海岸、恆春半島陰雨，雙北雲多短暫雨、賞月碰運氣，西半部、澎湖、金門、馬祖，在午後雷雨結束後天氣晴朗，成功賞月機率高。
大低壓帶環境不穩 可能不只葡萄桑颱風生成
週三至下週日（9/18至9/22），目前預估北部、東半部、澎金馬有「短暫陣雨」，中南部多雲到晴，午後易有雷陣雨；不過葡萄桑颱風若生成，後續在接近時台灣的路徑會是關鍵，張竣堯表示，目前各國模式來看，葡萄桑颱風最高機率是和貝碧佳颱風走類似路徑，但也有可能在通過琉球後，往南的成分增多。
此外，南海至菲律賓東方海面處於大低壓帶，環境不穩定，適合熱帶系統發展，氣象署現階段已經觀察到，菲律賓東方有2個低氣壓發展，且都有可能轉為熱帶性低氣壓後，增強為颱風，其中一個就是今天生成的TD16，另一個則比較靠近菲律賓。