一圖秒懂一週天氣！中秋節「東雨西晴」　葡萄桑颱風恐影響台灣

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▲氣象署表示，未來一週包括中秋節在內，台灣大致是「東雨西晴、沿海風浪大」的天氣型態。（圖／中央氣象署）

▲2024中秋節全台賞月指數，新竹至高雄等西半部地區，中秋當晚天氣以晴朗為主，賞月條件相當不錯。（圖／NOWnews社群中心製圖）

▲可能生成的「葡萄桑颱風」，目前初步預測路徑朝琉球移動，下半週有機會接近台灣。（圖／中央氣象署）

新的一週即將展開，2024中秋節也會在本週到來，中央氣象署預報員張竣堯指出，，週一（9/16）第14號颱風「葡萄桑」有機會生成，中秋節當天「東半部降雨機率高」，週三（9/18）過後要留意葡萄桑颱風的路徑，下半週可能對台灣造成影響，請民眾持續關注天氣最新動態。張竣堯說明，今（15）日下午2時，菲律賓東方海面有「熱帶性低氣壓（TD16）」生成，預估，颱風路徑上，預估週三會通過琉球，週五（9/20）接近華中一帶，整體情況和對台灣影響變數很多，需要持續觀察。張竣堯指出，週一西半部「多雲到晴」，午後近山區有零星陣雨，；此外，中秋節當天，大台北地區「多雲、偶有陣雨」，大台北東側降雨較多，西半部，西半部氣溫炎熱，桃園、新竹留意攝氏37度以上高溫；北部、東南部、金馬及恆春沿海風浪大。針對中秋夜天氣，張竣堯進一步整理，不過葡萄桑颱風若生成，後續在接近時台灣的路徑會是關鍵，張竣堯表示，目前各國模式來看，葡萄桑颱風最高機率是和貝碧佳颱風走類似路徑，但也有可能在通過琉球後，往南的成分增多。此外，南海至菲律賓東方海面處於大低壓帶，環境不穩定，適合熱帶系統發展，其中一個就是今天生成的TD16，另一個則比較靠近菲律賓。