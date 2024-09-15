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葡萄桑颱風生成！與貝碧佳「雙颱共舞」　最新路徑、對台灣影響曝

記者張志浩／綜合報導

▲今年第14號颱風葡萄桑今（15）日晚間生成，與貝碧佳颱風處於「雙颱共舞」的局面。（圖／日本氣象廳）
▲今年第14號颱風葡萄桑今（15）日晚間生成，與貝碧佳颱風處於「雙颱共舞」的局面。（圖／日本氣象廳）
今年第14號颱風葡萄桑（國際命名Pulasan，馬來西亞提供，原意為水果名）在今（15）日晚間生成，目前與貝碧佳颱風處於「雙颱共舞」的局面，中央氣象署表示，葡萄桑颱風路徑先往西北，預估週三（9/18）會通過琉球，週五（9/20）接近華中一帶，整體情況和對台灣影響變數很多，需要持續觀察。

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氣象署晚間表示，原本位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，於今天晚上8時發展為輕度颱風「葡萄桑」，預測未來往北北東轉西北朝琉球附近海域移動，下半週接近台灣時的路徑會是關鍵，目前各國模式來看，葡萄桑颱風最高機率是和貝碧佳颱風走類似路徑，但也有可能在通過琉球後，往南的成分增多，對台灣威脅增加。

▲可能生成的「葡萄桑颱風」，目前初步預測路徑朝沖繩移動，下半週有機會接近台灣。（圖／中央氣象署）
▲「葡萄桑颱風」目前初步預測路徑朝琉球群島移動，下半週有機會接近台灣。（圖／中央氣象署）
張竣堯也提醒，南海至菲律賓東方海面處於大低壓帶，環境不穩定，適合熱帶系統發展，氣象署現階段已經觀察到，菲律賓東方有2個低氣壓發展，葡萄桑颱風已經生成，另一個比較靠近菲律賓的低氣壓，也有可能轉為熱帶性低氣壓後，增強為颱風。

中秋節天氣部分，並不會受到颱風影響，張竣堯指出，週一西半部「多雲到晴」，午後近山區有零星陣雨，東半部下半天降雨逐漸增多，一直到週二中秋節，東半部及恆春半島要防範局部大雨尤其週一晚上至週二清晨雨勢最猛烈；此外，中秋節當天，大台北地區「多雲、偶有陣雨」，大台北東側降雨較多，西半部，西半部氣溫炎熱，桃園、新竹留意攝氏37度以上高溫；北部、東南部、金馬及恆春沿海風浪大。

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