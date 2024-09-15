葡萄桑颱風生成！與貝碧佳「雙颱共舞」　最新路徑、對台灣影響曝

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▲「葡萄桑颱風」目前初步預測路徑朝琉球群島移動，下半週有機會接近台灣。（圖／中央氣象署）

今年第14號颱風葡萄桑（國際命名Pulasan，馬來西亞提供，原意為水果名）在今（15）日晚間生成，目前與貝碧佳颱風處於「雙颱共舞」的局面，中央氣象署表示，，整體情況和對台灣影響變數很多，需要持續觀察。氣象署晚間表示，原本位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，於今天晚上8時發展為輕度颱風「葡萄桑」，預測未來往北北東轉西北朝琉球附近海域移動，下半週接近台灣時的路徑會是關鍵，目前各國模式來看，張竣堯也提醒，南海至菲律賓東方海面處於大低壓帶，環境不穩定，適合熱帶系統發展，葡萄桑颱風已經生成，另一個比較靠近菲律賓的低氣壓，也中秋節天氣部分，並不會受到颱風影響，張竣堯指出，週一西半部「多雲到晴」，午後近山區有零星陣雨，；此外，中秋節當天，大台北地區「多雲、偶有陣雨」，大台北東側降雨較多，西半部，西半部氣溫炎熱，桃園、新竹留意攝氏37度以上高溫；北部、東南部、金馬及恆春沿海風浪大。