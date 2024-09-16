葡萄桑颱風油門全開！最新各國路徑曝　吳德榮揭「中秋降雨熱區」

葡萄桑颱風（國際命名Pulasan，馬來西亞提供，原意為水果名）昨（15）日生成，中央氣象署預報員葉致均指出，葡萄桑未來幾天速度相當快，預估週四（9/19）最靠近台灣，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則提及，葡萄桑颱風路徑和登陸中國的貝碧佳有些類似，但整體更靠近台灣；今（16）日晚上開始水氣變多，明（17）日中秋節，大台北、東半部降雨機率較高。
目前台灣附近「雙颱共舞」，據中央氣象署資料，葡萄桑颱風位於鵝鑾鼻東南東方2650公里的海面上，以每小時31公里的速度，向北北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑80公里；貝碧佳則是在今天上午登陸上海，未來將慢慢減弱。
輕颱葡萄桑路徑跟著貝碧佳 蘇力颱風本週恐接力生成
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，葡萄桑颱風在關島附近，整體預測路徑比貝碧佳偏南，但仍有不確定性；美國模式模擬，還有另一個熱帶擾動在呂宋島附近醞釀，未來路徑有很多可能，且因為距離台灣較近，更需注意。
葉致均則補充說明，葡萄桑颱風因為導引氣流明顯，速度開的很快，預估週三會先通過琉球附近，並在週四整天最靠近台灣，最後往中國而去；而南海至菲律賓東方都處於大低壓帶，目前觀察到菲律賓附近海面的低氣壓，到南海之後有機會變颱風，若颱風生成，將會是今年第15號颱風「蘇力」（國際命名Soulik）。
今晚變天水氣增多 中秋節2地區有雨
吳德榮指出，今天各地為「晴時多雲、白天偏熱」的天氣，午後在山區有零星短暫降雨的機率，今晚起台灣東側有水氣移入，東半部雲量增多，有局部短暫雨的機率；今日各地區氣溫為，北部攝氏21至37度、中部攝氏23至36度、南部攝氏24至35度、 東部攝氏21至36度。
吳德榮提醒，明天中秋節台灣東側水氣多，大台北、東半部雲量增多，有局部短暫雨的機率，西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。週三北部、東半部持續有局部短暫雨，西半部近山區，午後有局部陣雨或雷雨。至於週四至下週日（9/19至9/22）的天氣，就要看「葡萄桑颱風」及另一熱帶系統的動向而定，請民眾持續留意天氣動態。
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輕颱葡萄桑路徑跟著貝碧佳 蘇力颱風本週恐接力生成
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，葡萄桑颱風在關島附近，整體預測路徑比貝碧佳偏南，但仍有不確定性；美國模式模擬，還有另一個熱帶擾動在呂宋島附近醞釀，未來路徑有很多可能，且因為距離台灣較近，更需注意。
葉致均則補充說明，葡萄桑颱風因為導引氣流明顯，速度開的很快，預估週三會先通過琉球附近，並在週四整天最靠近台灣，最後往中國而去；而南海至菲律賓東方都處於大低壓帶，目前觀察到菲律賓附近海面的低氣壓，到南海之後有機會變颱風，若颱風生成，將會是今年第15號颱風「蘇力」（國際命名Soulik）。
今晚變天水氣增多 中秋節2地區有雨
吳德榮指出，今天各地為「晴時多雲、白天偏熱」的天氣，午後在山區有零星短暫降雨的機率，今晚起台灣東側有水氣移入，東半部雲量增多，有局部短暫雨的機率；今日各地區氣溫為，北部攝氏21至37度、中部攝氏23至36度、南部攝氏24至35度、 東部攝氏21至36度。
吳德榮提醒，明天中秋節台灣東側水氣多，大台北、東半部雲量增多，有局部短暫雨的機率，西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。週三北部、東半部持續有局部短暫雨，西半部近山區，午後有局部陣雨或雷雨。至於週四至下週日（9/19至9/22）的天氣，就要看「葡萄桑颱風」及另一熱帶系統的動向而定，請民眾持續留意天氣動態。