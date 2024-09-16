葡萄桑颱風油門全開！最新各國路徑曝　吳德榮揭「中秋降雨熱區」

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▲葡萄桑颱風速度極快，預估週三通過琉球，週四最靠近台灣。（圖／中央氣象署）

▲葡萄桑颱風路徑比貝碧佳偏南，不過目前各國預測仍有不確定性，需要持續關注。（圖／翻攝Typhoon2000）

▲除了颱風葡萄桑、貝碧佳之外，菲律賓附近還有熱帶擾動發展，未來也有成台、影響台灣的可能。（圖／翻攝JTWC）

葡萄桑颱風（國際命名Pulasan，馬來西亞提供，原意為水果名）昨（15）日生成，中央氣象署預報員葉致均指出，，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則提及，；今（16）日晚上開始水氣變多，目前台灣附近「雙颱共舞」，據中央氣象署資料，葡萄桑颱風位於鵝鑾鼻東南東方2650公里的海面上，以每小時31公里的速度，向北北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑80公里；貝碧佳則是在今天上午登陸上海，未來將慢慢減弱。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，；美國模式模擬，還有另一個熱帶擾動在呂宋島附近醞釀，未來路徑有很多可能，且因為距離台灣較近，更需注意。葉致均則補充說明，葡萄桑颱風因為導引氣流明顯，速度開的很快，，最後往中國而去；而南海至菲律賓東方都處於大低壓帶，目前觀察到菲律賓附近海面的低氣壓，到南海之後有機會變颱風，吳德榮指出，今天各地為「晴時多雲、白天偏熱」的天氣，午後在山區有零星短暫降雨的機率，；今日各地區氣溫為，北部攝氏21至37度、中部攝氏23至36度、南部攝氏24至35度、 東部攝氏21至36度。吳德榮提醒，。週三北部、東半部持續有局部短暫雨，西半部近山區，午後有局部陣雨或雷雨。至於週四至下週日（9/19至9/22）的天氣，就要看「葡萄桑颱風」及另一熱帶系統的動向而定，請民眾持續留意天氣動態。