葡萄桑、貝碧佳雙颱還不夠！賈新興：「蘇力颱風」最快中秋節生成

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▲葡萄桑颱風生成後，蘇力颱風也可能接力出現，而台灣在週五至下週二（9/20至9/24）有較明顯的降雨訊號。（圖／賈新興YouTube）

輕度颱風葡萄桑（國際命名Pulasan，馬來西亞提供，原意為水果名）昨（15）日晚間生成，路徑預估經過琉球、從台灣北方海域前往中國，不過氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，，且未來預報來看，台灣在週五至下週二（9/20至9/24）有較明顯的降雨訊號，需要民眾特別留意。賈新興指出，葡萄桑颱風路徑目前朝西北方前進，週三至週四會先影響琉球群島，，屆時需要觀察天平洋高壓勢力，會決定台灣是否受葡萄桑影響。賈新興說明，除了葡萄桑颱風外，，預測路徑則是一路往西，朝海南島前進的機率最高，但各國預報分歧，仍有不確定性存在。近期天氣部分，今晚開始水氣增加，東半部有局部雨勢，明天中秋節，清晨東北角至恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨，；週三（9/18）北海岸、基隆至宜花、恆春半島有零星短暫陣雨，午後桃園以北、宜花東、竹苗以南山區及高屏有局部短暫陣雨；週五（9/19）花東沿海及苗栗以南沿海清晨有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。賈新興提醒，，局部地區午後有較大陣雨或雷雨發生，「特別是西半部，尤其是台南以南」，從降雨預報來看，台灣整片紅到發黑，至於颱風究竟會不會影響台灣？仍需持續觀察。