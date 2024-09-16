熱帶性低氣壓出現！「蘇力颱風」最快明天生成　最新預測路徑出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲氣象署表示，未來一週包括中秋節在內，台灣大致是「東雨西晴、沿海風浪大」的天氣型態。（圖／中央氣象署）

在貝碧佳颱風登陸中國、葡萄桑颱風生成後，今（16）日上午，菲律賓附近又出現新的「熱帶性低氣壓」，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，，不過大低壓帶內仍有其他擾動發展，後續仍要特別留意。氣象署預報員黃恩鴻指出，葡萄桑颱風昨（15）日晚間生成，，後期路徑有不確定性，實際對台灣影響需要觀察；而今天上午，在菲律賓呂宋島附近出現新的「熱帶性低氣壓TD17」，在明天中秋節有機會增強為蘇力颱風，不過相較於颱風的路徑和生成狀況，民眾可先留意近期低壓帶對台灣的降雨，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇提醒，，西半部則是午後雷陣雨，入夜趨緩；中秋夜想賞月，東半部機會偏低，大台北至桃園一帶要碰運氣，新竹以南賞月條件較佳。週三到至五，葡萄桑颱風進入東海，雖然不會直撲台灣，，其它地區午後雷陣雨情況也明顯，整體天氣不穩定，提醒民眾，務必注意中秋過後天氣轉變的情況，同時持續關注葡萄桑颱風的最新預報資訊。