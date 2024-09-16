熱帶性低氣壓出現！「蘇力颱風」最快明天生成　最新預測路徑出爐

在貝碧佳颱風登陸中國、葡萄桑颱風生成後，今（16）日上午，菲律賓附近又出現新的「熱帶性低氣壓」，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今年第15號颱風「蘇力」（國際命名：Soulik）最快明（17）日中秋節會生成，路徑朝南海移動，對台灣無直接影響，不過大低壓帶內仍有其他擾動發展，後續仍要特別留意。
氣象署預報員黃恩鴻指出，葡萄桑颱風昨（15）日晚間生成，週三（9/18）通過琉球群島，週四（9/19）最靠近台灣，後期路徑有不確定性，實際對台灣影響需要觀察；而今天上午，在菲律賓呂宋島附近出現新的「熱帶性低氣壓TD17」，在明天中秋節有機會增強為蘇力颱風，不過距離台灣有段距離，強度發展也有限，無直接影響。
相較於颱風的路徑和生成狀況，民眾可先留意近期低壓帶對台灣的降雨，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇提醒，今天晚上起一直到明天中秋節水氣增多，東半部、大台北地區降雨變明顯，花東地區可能有局部較大雨勢，西半部則是午後雷陣雨，入夜趨緩；中秋夜想賞月，東半部機會偏低，大台北至桃園一帶要碰運氣，新竹以南賞月條件較佳。
週三到至五，葡萄桑颱風進入東海，雖然不會直撲台灣，但仍會造成台灣附近水氣增多，北部、東北部、東部轉為有短暫陣雨的天氣，其它地區午後雷陣雨情況也明顯，整體天氣不穩定，提醒民眾，務必注意中秋過後天氣轉變的情況，同時持續關注葡萄桑颱風的最新預報資訊。
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相較於颱風的路徑和生成狀況，民眾可先留意近期低壓帶對台灣的降雨，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇提醒，今天晚上起一直到明天中秋節水氣增多，東半部、大台北地區降雨變明顯，花東地區可能有局部較大雨勢，西半部則是午後雷陣雨，入夜趨緩；中秋夜想賞月，東半部機會偏低，大台北至桃園一帶要碰運氣，新竹以南賞月條件較佳。
週三到至五，葡萄桑颱風進入東海，雖然不會直撲台灣，但仍會造成台灣附近水氣增多，北部、東北部、東部轉為有短暫陣雨的天氣，其它地區午後雷陣雨情況也明顯，整體天氣不穩定，提醒民眾，務必注意中秋過後天氣轉變的情況，同時持續關注葡萄桑颱風的最新預報資訊。