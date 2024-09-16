小河馬連美妝都代言？化妝品牌推出泰國「彈跳豬」系列宣傳

泰國河馬寶寶「彈跳豬（Moo Deng）」如今在網路上非常火紅，不但有眾多二度創作圖，動物園官方也推出週邊商品，連咖啡廳也為牠製作專屬的奶泡咖啡 ，甚至美妝零售連鎖品牌Sephora也推出Moo Deng相關宣傳文案。
綜合泰國媒體報導，美妝零售連鎖品牌Sephora也推出Moo Deng相關文案，主打「讓你有跟河馬寶寶一樣的腮紅」，並選出幾個與Moo Deng臉頰顏色相近的腮紅產品。
根據泰國媒體《民族報》，位於春武里府的綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）出生了一隻活潑又俏皮的侏儒河馬，牠表情多變又個性傲嬌，除了會反擊動物保育員，還會開玩笑地咬保育員的腿，非常可愛。
「彈跳豬」走紅後，粉絲們對牠的習性也已暸若指掌，比如知道牠不喜歡被觸碰。從一段影片中可看到「彈跳豬」在用餐時間努力掙脫飼養員的懷抱，還曾試圖咬他的手指，逗樂許多網友。
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根據泰國媒體《民族報》，位於春武里府的綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）出生了一隻活潑又俏皮的侏儒河馬，牠表情多變又個性傲嬌，除了會反擊動物保育員，還會開玩笑地咬保育員的腿，非常可愛。
「彈跳豬」走紅後，粉絲們對牠的習性也已暸若指掌，比如知道牠不喜歡被觸碰。從一段影片中可看到「彈跳豬」在用餐時間努力掙脫飼養員的懷抱，還曾試圖咬他的手指，逗樂許多網友。