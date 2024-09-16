富邦勇士管理層大異動！許晉哲當領隊兼任總教練　蔡承儒卸下職務

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▲富邦勇士領隊蔡承儒卸任，將由許晉哲擔任領隊。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲許晉哲和蔡承儒接受PLG元年冠軍盃，蔡承儒如今也接棒給許晉哲打造全新隊伍。（圖／黃建霖攝）

▲臺北富邦勇士管理層人事調整 許晉哲擔任領隊兼總教練。（圖／富邦勇士提供）

▲臺北富邦勇士管理層人事調整，葉宗穎接下球隊總經理。（圖／富邦勇士提供）

許晉哲轉任領隊與總教練！臺北富邦勇士籃球隊今(16)日宣布管理層人事異動，原領隊蔡承儒Chris正式卸下球隊領隊職務，專任富邦育樂副董事長。球隊總經理由葉宗穎Joe接任，原總教練許晉哲擔任領隊兼總教練，持續為台灣籃球付出。富邦勇士籃球隊自2014年以來由蔡承儒擔任領隊，至今已滿十年，執掌球隊初期，蔡承儒即以職業化為目標，從團隊營運、人員組織與發展、行銷策劃、主場館經營規劃等，皆全力投入親自參與其中，經過十年的卓越領導，勇士達成多項成就，包含行銷面整合富邦集團資源、正式職業化以高規格經營賽事、落實在地化冠名臺北市、創下PLG連續4年主場進場人數之冠、以及奪下4座總冠軍等。任職期間延攬黃金世代球員林志傑、蔡文誠等，且培育出不少優秀球員，積極推動球隊國際交流，幫助台灣籃球環境正向發展。今年蔡承儒決定卸下球隊領隊身份，專任富邦育樂副董事長，邀請葉宗穎擔任球隊總經理，且將領隊職責交棒給總教練許晉哲。葉宗穎與蔡承儒兩人對於籃球的願景契合，同有一腔熱血，蔡承儒表示，很高興有機會能邀請到葉宗穎擔任球隊總經理，「Joe對於籃球有無比的熱情，又具備公司的營運專業和經驗，期待在不久的將來能有更多與科技的結合，加強與國際的交流，協助臺北富邦勇士不斷的突破，在營運上有多元的發展並更上一層樓！」許晉哲執教生涯27年，於2009年、2011年至2014年擔任中華男籃代表隊總教練，其中在2013年亞洲籃球錦標賽，率隊闖入四強打出感動戰役，同年更在天津東亞運中執掌兵符奪下金牌，再度為台灣籃壇寫下歷史新頁。許晉哲教練任職於再興中學、SBL東風老鷹、璞園建築、臺中璞園、CBA山西汾酒，以及經歷SBL、ABL、PLG三時期的富邦勇士，執教經歷豐富，曾獲選8次年度教練、4度在高中籃球聯賽中摘冠。2011-15賽季率領SBL璞園拿下4連霸，2018-19賽季幫助富邦勇士奪下隊史首冠，2020-23賽季再替PLG臺北富邦勇士完成3連霸壯舉！許晉哲教練為台灣籃壇的貢獻功不可沒，扮演著至關重要的角色。未來將擔任領隊兼總教練的許晉哲表示，「以往我都是在場內執教，今年接下領隊一職，意味著我必須扛起更多責任，這對我來說將會是個全新的任務與挑戰。我在富邦即將邁入第8年，感謝富邦給予的發揮空間與信任，未來我將竭盡全力，帶領團隊再創佳績。」