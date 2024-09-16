中秋節「超級月亮」將登場！雨彈轟炸2地區　一圖看全台賞月指數

中秋節雖然沒有連假，但愉快的烤肉行程和發亮的滿月並不會缺席，明（17）日中秋節的滿月達到「超級月亮」的標準，中央氣象署表示，西半部的賞月條件較好，台灣東側水氣增多的原因，北北基桃賞月要碰運氣，宜花東降雨機率高，甚至有局部大雨出現的可能，賞月條件較差。
中秋節迎接超級月亮 絕美天象不看可惜
台北市立天文館表示，今年中秋賞月有2大看點，除了中秋節當天，月亮達到「超級月亮」、2015年以來最大的中秋月等級之外，還回出現「土星合月」的奇景，在21世紀的百年中，只有今年可以觀賞；明天的「月出時間」是傍晚5時30分、「月球過中天」在深夜11時27分、「月沒時刻」為週三的清晨4時24分。
今晚變天水氣增多 中秋節2地區有雨
氣象署預報員朱美霖說明，今天白天，台灣各地天氣晴朗穩定，不過隨著低壓帶開始逼近，今天晚上起，偏東風就會開始影響台灣，迎風面東半部、大台北的雲量增多，東半部中秋節要留意全天不定時的降雨和局部大雨，大台北地區也會有局部短暫雨，西半部在中秋節晴朗炎熱，午後山區、嘉義以南要小心雷陣雨，雨勢入夜會趨緩。
中秋賞月的條件上，朱美霖提及，中秋節東半部雲量偏多、降雨機率高，賞月指數最低，基隆、新北、台北、桃園的雨勢較短暫，但整體雲層偏多，預估是在雲中找月亮，得碰碰運氣，新竹以南雖然會有一些午後陣雨，但晚上雲系消散後就會轉為晴朗，賞月指數相對較高。
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台北市立天文館表示，今年中秋賞月有2大看點，除了中秋節當天，月亮達到「超級月亮」、2015年以來最大的中秋月等級之外，還回出現「土星合月」的奇景，在21世紀的百年中，只有今年可以觀賞；明天的「月出時間」是傍晚5時30分、「月球過中天」在深夜11時27分、「月沒時刻」為週三的清晨4時24分。
今晚變天水氣增多 中秋節2地區有雨
氣象署預報員朱美霖說明，今天白天，台灣各地天氣晴朗穩定，不過隨著低壓帶開始逼近，今天晚上起，偏東風就會開始影響台灣，迎風面東半部、大台北的雲量增多，東半部中秋節要留意全天不定時的降雨和局部大雨，大台北地區也會有局部短暫雨，西半部在中秋節晴朗炎熱，午後山區、嘉義以南要小心雷陣雨，雨勢入夜會趨緩。
中秋賞月的條件上，朱美霖提及，中秋節東半部雲量偏多、降雨機率高，賞月指數最低，基隆、新北、台北、桃園的雨勢較短暫，但整體雲層偏多，預估是在雲中找月亮，得碰碰運氣，新竹以南雖然會有一些午後陣雨，但晚上雲系消散後就會轉為晴朗，賞月指數相對較高。