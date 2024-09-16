中秋節「超級月亮」將登場！雨彈轟炸2地區　一圖看全台賞月指數

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▲中秋節賞月指數，東半部條件不佳，北北基桃碰運氣，新竹以南雲量少，賞月條件最好。（圖／中央氣象署）

▲氣象署表示，未來一週包括中秋節在內，台灣大致是「東雨西晴、沿海風浪大」的天氣型態。（圖／中央氣象署）

中秋節雖然沒有連假，但愉快的烤肉行程和發亮的滿月並不會缺席，中央氣象署表示，西半部的賞月條件較好，台灣東側水氣增多的原因，，賞月條件較差。台北市立天文館表示，今年中秋賞月有2大看點，除了中秋節當天，月亮達到「超級月亮」、2015年以來最大的中秋月等級之外，還回出現「土星合月」的奇景，在21世紀的百年中，只有今年可以觀賞；明天的氣象署預報員朱美霖說明，今天白天，台灣各地天氣晴朗穩定，不過隨著低壓帶開始逼近，今天晚上起，偏東風就會開始影響台灣，，西半部在中秋節晴朗炎熱，午後山區、嘉義以南要小心雷陣雨，雨勢入夜會趨緩。中秋賞月的條件上，朱美霖提及，中秋節東半部雲量偏多、降雨機率高，賞月指數最低，，新竹以南雖然會有一些午後陣雨，但晚上雲系消散後就會轉為晴朗，賞月指數相對較高。