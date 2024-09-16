被鍾小平告誹謗　曾妍潔再轟老人家不懂認錯「衣冠禽獸、我呸」

國民黨北市議員鍾小平今（16）日提告民眾黨桃園市議員落選人曾妍潔、藍營議員詹江村誹謗。對此，曾妍潔回應，記者問鍾要不要測謊的時候，鍾小平竟然愣了一下，表示他很清楚自己在說謊，只是「老人家不懂低頭認錯」。曾妍潔更痛批鍾小平真的是一個很爛的男人「我呸！」要他像阿北柯文哲學習怎麼認錯。
民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，意外扯出藍營北市議員鍾小平的騷擾風波。鍾小平今天赴北檢按鈴提吿曾妍潔跟詹江村，不過，詹江村則曝光鍾小平指控曾妍潔傳的自拍照，其實是公版賀卡，並反酸鍾小平「未免太自戀了吧」。
曾妍潔也發布公開影片回應，強調自己從來沒有威脅要對鍾小平不利。她並針對鍾小平回應記者提問是否測謊時，竟然愣了一下，可看出鍾小平根本就知道自己在說謊，只是老人家不願低頭認錯罷了。曾妍潔勸鍾小平還是好好向柯文哲學習如何認錯，認錯才是真男人。
曾妍潔更加碼砲轟鍾小平「不要再說你是什麼正人君子、什麼一生清白了，對於我而言，你就是一個公然說謊，想要霸凌一個平民老百姓的衣冠禽獸！」並痛批鍾小平真的是個爛男人，「我呸！」歡迎鍾小平繼續提告。
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曾妍潔也發布公開影片回應，強調自己從來沒有威脅要對鍾小平不利。她並針對鍾小平回應記者提問是否測謊時，竟然愣了一下，可看出鍾小平根本就知道自己在說謊，只是老人家不願低頭認錯罷了。曾妍潔勸鍾小平還是好好向柯文哲學習如何認錯，認錯才是真男人。
曾妍潔更加碼砲轟鍾小平「不要再說你是什麼正人君子、什麼一生清白了，對於我而言，你就是一個公然說謊，想要霸凌一個平民老百姓的衣冠禽獸！」並痛批鍾小平真的是個爛男人，「我呸！」歡迎鍾小平繼續提告。
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