中秋烤肉、蛋黃酥變貴！10年增近4成　氣候變遷恐將持續影響荷包

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▲綠色和平調查指出，2014～2023年中秋烤肉常見食材如青蔥、玉米、甜椒等，因乾旱和強降雨等氣候事件影響，平均價格在十年間成長近四成，甜椒漲幅更達近九成。。（示意圖／取自unsplash）

▲鴨蛋是蛋黃酥的靈魂，臺灣的高溫影響鴨蛋產量，導致鴨蛋價格在近兩年內上漲約每公斤24元，影響蛋黃酥的成本，恐讓民眾難以負擔。（圖／記者葉盛耀攝）

中秋節今年的過節的氣氛似乎淡了不少，除了因為沒有連假，食材漲價也是一大因素。綠色和平認為今年的中秋節是最貴，近十年來，臺灣受到極端氣候影響，食材價格屢創新高，氣候通膨的影響已深入日常生活，中秋烤肉常見食材如青蔥、玉米、甜椒等，因乾旱和強降雨等氣候影響，平均價格在十年間成長近4~5成，其中甜椒漲幅更達近9成，還有蛋黃酥的靈魂－鴨蛋，價格在近兩年內上漲約每公斤24元，影響蛋黃酥的成本。綠色和平於今（16）日與大享食育協會共同舉辦「月來月貴—氣候通膨中秋市集」記者會，根據綠色和平調查，2014～2023年中秋烤肉常見食材如青蔥、玉米、甜椒等，因乾旱和強降雨等氣候事件影響，平均價格在十年間成長近四成，玉米漲幅約四成，青蔥漲幅五成，甜椒漲幅更達近九成。不止如此，綠色和平氣候能源專案主任方君維表示，2021至2022年美國、阿根廷等飼料玉米主要出口國發生嚴重乾旱，加上臺灣的高溫影響鴨蛋產量，導致鴨蛋價格在近兩年內上漲約每公斤24元，影響蛋黃酥的成本。今年一顆蛋黃酥的價格甚至逼近170元，讓民眾難以負擔。縣市氣候變遷對經濟影響深遠，消極減碳使極端氣候事件愈加頻繁，氣候通膨的影響也逐年擴大，預測到2050年農產品價格可能上漲25％，呼籲推廣低碳生活和簡單生活模式以確保未來的環境。綠色和平呼籲成立氣候變遷對策委員會，將氣候通膨列為重要議程，並提出短中長期策略以應對氣候變遷帶來的經濟影響，特別是對氣候弱勢族群的經濟協助。