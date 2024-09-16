張惠妹5場大巨蛋唱到跨年！票價、搶票時間出爐　打造巨無霸舞台

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▲張惠妹臺北大巨蛋演唱會票價、時間公開。（圖／張惠妹 IG）

▲張惠妹相當重視大巨蛋演唱會，親自監督會議、設計編排。（圖／張惠妹 IG）

張惠妹（aMEI）在今（16）日正式宣布12月底唱進臺北大巨蛋，票價隨之出爐。一口氣連開5場《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》，還將在31日用歌聲陪伴歌迷跨年，對此阿妹本人都興奮直呼：「大巨蛋，我終於等到你了！」並宣布大巨蛋演唱會將升級為戶外旗艦版，打造前所未見的巨無霸級舞台。在外界的敲碗和期待之中，張惠妹終於確定了登上大巨蛋的檔期，將在12月21、22、28、29、31日盛大開唱，其中周六的場次21、28日的開場時間為晚上7點半，為了讓歌迷們方便趕車，周日場次22、29日提前至晚上6點開始，31日的跨年場則將在晚上9點半開唱。大家最關心的票價也一併公開，分別為5880、4880、4280、3880、3280、2280、1880、1280一共8個價位，售票時間為下周三（25日）中午12時。《aMEI ASMR世界巡迴演唱會》在2022年以台北小巨蛋為起點開跑，這次再度回到台北，張惠妹將會在新落成的臺北大巨蛋，把演唱會蛻變升級為戶外旗艦版，投入高達2億元的製作成本、打造前所未見的巨無霸級舞台，大巨蛋舞台版本非常驚人，尺寸將比本月才剛完成的上海8萬人體育場更巨大。音響部分更是重金邀請到多次在東京巨蛋設計的日本團隊來操刀，預計將會帶給歌迷們最過癮的視聽享受。而張惠妹為了第一次在大巨蛋跨年，硬著頭皮跟家人告假，表示自己可能無法及時出現部落最重要的活動豐年祭。至於演唱會的內容，經紀人陳鎮川透露由張惠妹本人親自監督，重新編排曲目、設計，甚至還下場主持了大巨蛋版本的紀念商品會議，處處可見張惠妹對於此次演唱會的重視。她笑說：「這些年來只要我『難得』回到台北開演唱會，總是『萬眾矚目』，所以我將會非常珍惜在大巨蛋演出的這幾個晚上！」國泰世華銀行《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》演出日期：2024/12/21（六）19:302024/12/22（日）18:002024/12/28（六）19:302024/12/29（日）18:002024/12/31（二）21:30演出地點：臺北大巨蛋售票時間：2024/09/25(三) 12:00國泰世華CUBE卡友優先開賣（每人每場訂單限購4張，限區限量售完為止）2024/09/25(三) 13:00台灣大哥大會員購票專區（需輸入由台灣大哥大/MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止）2024/09/26(四) 12:00 正式開賣票價：5880/4880/4280/3880/3280/2280/1880/1280