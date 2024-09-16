中國危險了！貝碧佳颱風有夠猛　鄭明典：登陸上海「結構變扎實」

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▲貝碧佳颱風登陸上海，上海許多大樓遭受強風衝擊。（圖／翻攝自微博）

▲除了葡萄桑、貝碧佳2個颱風之外，菲律賓附近又出現熱帶性低氣壓，明天中秋節有機會增強為蘇力颱風。（圖／中央氣象署）

貝碧佳颱風（國際命名：Bebinca，澳門提供）今（16）日上午在上海浦東登陸，成為1949年以來，登陸上海的最強颱風，前中央氣象局局長鄭明典更表示，貝碧佳在登陸後，有別於以往颱風接觸陸地就快速衰退的情況，，對此氣象署預報員黃恩鴻表示，貝碧佳的雲隙在今天確實保持相當完整，提醒鄭明典今天下午在個人臉書發文分享，貝碧佳颱風在今天已經替上海帶來狂風暴雨席捲上海，微博上許多中國網友也PO出不少貝碧佳颱風侵襲的畫面，上海過去50年來僅有6個颱風登陸，貝碧佳已成為當中最強颱風。針對貝碧佳颱風的結構，黃恩鴻指出，今天一整天觀察下來，貝碧佳颱風的雲系確實保持的很完整，與在海上時差不多，，因此就算颱風失去海洋的能量，雲系仍然有一定的完整性，外觀也非常扎實，「不過結構完整，並不代表貝碧佳颱風登陸後變強，只是強度減弱的比較慢，明後天起貝碧佳就會有茗顯衰退的情況。」至於未來颱風狀況，黃恩鴻說明，葡萄桑颱風（國際命名Pulasan，馬來西亞提供，原意為水果名）週三（9/18）會通過琉球，，但週四後會間接替台灣帶來東北風，此外，今天上午菲律賓附近有熱帶性低氣壓生成，預估在翻越呂宋島後，明天中秋節（9/17）進入南海，有機會增強為蘇力颱風（國際命名Soulik，密克羅尼西亞提供，原意為酋長頭銜），