中秋節天氣不穩！「颱風路徑、降雨機率、氣溫、賞月指數」一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲氣象署表示，中秋節水氣增多，東半部降雨機率高，甚至會有局部大雨發生。（圖／中央氣象署）

▲中秋節賞月指數，東半部條件不佳，北北基桃碰運氣，新竹以南雲量少，賞月條件最好。（圖／中央氣象署）

▲除了葡萄桑、貝碧佳2個颱風之外，菲律賓附近又出現熱帶性低氣壓，明天中秋節有機會增強為蘇力颱風。（圖／中央氣象署）

明天9月17日迎接2024中秋節！無論是要出門踏青、烤肉、看月亮，民眾務必留意天氣狀況，中央氣象署預報員黃恩鴻提醒，，入夜後觀賞月亮的條件較差；此外，「葡萄桑颱風」以及準備生成的「蘇力颱風」，未來路徑也須多加關注，可能在下半週影響台灣天氣。氣象署預報員黃恩鴻說明，中秋節台灣吹偏東風，北海岸、東半部全天有不定時、較明顯的降雨，山區、脆弱路段慎防坍方、落石，用路往返留意路況，大台北則是東側地區較容易有降雨，雲量也會增多。西半部的天氣相對較好，白天各地晴朗炎熱，，較不用擔心烤肉、賞月會受到影響；此外，中秋節白天若有外出，西半部要留意較高氣溫，高溫普遍攝氏33至35度，黃恩鴻表示，由於受到水氣、雲量增多影響，，中秋節晚上想要賞月，需要在雲層間等待空檔、碰碰運氣；桃園以北、馬祖雖然雲多，但比起東半部，賞月機率較高一點；新竹以南、澎湖、金門則是晴到多雲，賞月條件非常好。颱風動態部分，黃恩鴻提及，葡萄桑颱風（國際命名Pulasan，馬來西亞提供，原意為水果名）週三（9/18）會通過琉球，，但週四後會間接替台灣帶來東北風，此外，今天上午菲律賓附近有熱帶性低氣壓生成，預估在翻越呂宋島後，明天中秋節（9/17）進入南海，有機會增強為蘇力颱風（國際命名Soulik，密克羅尼西亞提供，原意為酋長頭銜），