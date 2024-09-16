中秋節天氣不穩！「颱風路徑、降雨機率、氣溫、賞月指數」一次看

明天9月17日迎接2024中秋節！無論是要出門踏青、烤肉、看月亮，民眾務必留意天氣狀況，中央氣象署預報員黃恩鴻提醒，中秋節水氣增加，大台北、東半部降雨機率較高，尤其東半部有較大雨勢，入夜後觀賞月亮的條件較差；此外，「葡萄桑颱風」以及準備生成的「蘇力颱風」，未來路徑也須多加關注，可能在下半週影響台灣天氣。
中秋節環境不穩定 一個台灣2種天氣
氣象署預報員黃恩鴻說明，中秋節台灣吹偏東風，北海岸、東半部全天有不定時、較明顯的降雨，尤其是宜花地區，包括公路、鐵路行經地點，將會有短延時強降雨及大雨發生，山區、脆弱路段慎防坍方、落石，用路往返留意路況，大台北則是東側地區較容易有降雨，雲量也會增多。
西半部的天氣相對較好，白天各地晴朗炎熱，近山區、嘉義以南地區會有午後雷陣雨，不過入夜雨勢就會趨緩，較不用擔心烤肉、賞月會受到影響；此外，中秋節白天若有外出，西半部要留意較高氣溫，高溫普遍攝氏33至35度，桃園及新竹地區有局部攝氏37度以上高溫發生的機率。
全台賞月指數出爐 颱風動態需觀察
黃恩鴻表示，由於受到水氣、雲量增多影響，基隆北海岸、宜蘭、花連、台東多半處於陰雨天氣，中秋節晚上想要賞月，需要在雲層間等待空檔、碰碰運氣；桃園以北、馬祖雖然雲多，但比起東半部，賞月機率較高一點；新竹以南、澎湖、金門則是晴到多雲，賞月條件非常好。
颱風動態部分，黃恩鴻提及，葡萄桑颱風（國際命名Pulasan，馬來西亞提供，原意為水果名）週三（9/18）會通過琉球，週四（9/19）最接近台灣，路徑和貝碧佳類似，但更偏南邊，預估對台灣不會有直接影響，但週四後會間接替台灣帶來東北風，北部、東半部水氣較多，降雨增加。
此外，今天上午菲律賓附近有熱帶性低氣壓生成，預估在翻越呂宋島後，明天中秋節（9/17）進入南海，有機會增強為蘇力颱風（國際命名Soulik，密克羅尼西亞提供，原意為酋長頭銜），準蘇力颱風預估會一路向西，往海南島方向前進，且南海雖然海溫高，但垂直風切強，因此蘇力最多就是輕颱，對台灣無直接影響。
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氣象署預報員黃恩鴻說明，中秋節台灣吹偏東風，北海岸、東半部全天有不定時、較明顯的降雨，尤其是宜花地區，包括公路、鐵路行經地點，將會有短延時強降雨及大雨發生，山區、脆弱路段慎防坍方、落石，用路往返留意路況，大台北則是東側地區較容易有降雨，雲量也會增多。
西半部的天氣相對較好，白天各地晴朗炎熱，近山區、嘉義以南地區會有午後雷陣雨，不過入夜雨勢就會趨緩，較不用擔心烤肉、賞月會受到影響；此外，中秋節白天若有外出，西半部要留意較高氣溫，高溫普遍攝氏33至35度，桃園及新竹地區有局部攝氏37度以上高溫發生的機率。
全台賞月指數出爐 颱風動態需觀察
黃恩鴻表示，由於受到水氣、雲量增多影響，基隆北海岸、宜蘭、花連、台東多半處於陰雨天氣，中秋節晚上想要賞月，需要在雲層間等待空檔、碰碰運氣；桃園以北、馬祖雖然雲多，但比起東半部，賞月機率較高一點；新竹以南、澎湖、金門則是晴到多雲，賞月條件非常好。
颱風動態部分，黃恩鴻提及，葡萄桑颱風（國際命名Pulasan，馬來西亞提供，原意為水果名）週三（9/18）會通過琉球，週四（9/19）最接近台灣，路徑和貝碧佳類似，但更偏南邊，預估對台灣不會有直接影響，但週四後會間接替台灣帶來東北風，北部、東半部水氣較多，降雨增加。
此外，今天上午菲律賓附近有熱帶性低氣壓生成，預估在翻越呂宋島後，明天中秋節（9/17）進入南海，有機會增強為蘇力颱風（國際命名Soulik，密克羅尼西亞提供，原意為酋長頭銜），準蘇力颱風預估會一路向西，往海南島方向前進，且南海雖然海溫高，但垂直風切強，因此蘇力最多就是輕颱，對台灣無直接影響。