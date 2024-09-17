中秋節有超級月亮！「時間、賞月技巧、天氣」一覽 　遇土星合月

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▲超級月亮指的是，月球位於近地點，且地心與月薪距離小於36萬公里。（圖／台北市立天文館提供）

▲中秋節賞月指數，東半部條件不佳，北北基桃碰運氣，新竹以南雲量少，賞月條件最好。（圖／中央氣象署）

▲中秋節當晚除了有超大月亮之外，將會出現「土星合月」的美景，21世紀的百年中只有今年會出現。（圖／台北市立天文館提供）



今天9月17日迎接2024中秋節，雖然沒有中秋連假，但烤肉搭配美麗的滿月仍是不可或缺的行程，今年在台灣中秋賞月「有2大看點」，除了月亮達到「超級月亮」、2015年以來最大的中秋月等級外，還有「土星合月」的奇景，《NOWnews》也整理觀賞超級月亮的最佳時間、技巧、各地天氣，和大家一起歡慶中秋。台北市立天文館研究組技佐許晉翊指出，超級月亮是近年來西方非天文專業的流行名詞，指「朔或滿月」時，月亮位於近地點附近的情況，，當超級月亮發生時，月亮會比一般情況「視直徑」增加大約7%，亮度增加約14%，不管是以裸眼或是用望遠鏡觀看都更具觀賞性。許晉翊表示，其實「超級月亮」是在中秋節隔日，週三（9/18）上午10點34分登場，不過屆時太陽已經升起，因此中秋節當晚還是最佳賞月時機，且今年是2015年來最大的中秋滿月，今天的台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，，如果想拍攝月亮，也只要將相機以三腳架固定後，按下拍攝鈕，不過建議民眾可以透過望遠鏡放大拍攝可進一步看出月面地形特徵，效果更佳。氣象署預報員黃恩鴻說明，中秋節台灣吹偏東風，北海岸、東半部全天有不定時、較明顯的降雨，尤其是宜花地區，將會有短延時強降雨及大雨發生，因此，中秋節晚上想要賞月，需要在雲層間等待空檔、碰碰運氣；桃園以北、馬祖雖然雲多，但比起東半部，賞月機率較高一點；新竹以南、澎湖、金門則是晴到多雲，賞月條件非常好。許晉翊表示，土星在9月8日才剛通過「衝」的位置，近期亮度0.6等，是全年最亮也最適合觀賞的時段，10月底前的天黑後都很容易看見，而，與東方低空及地景共同構成一幅的美景，根據統計，中秋明月能有明亮行星近接相伴非常難得，21世紀的百年中只有今年會出現。