桃園機場檢疫犬超有梗海報爆紅！牠化身月兔萌翻：I吸YOU有月餅味

明（17）日就是一年一度的中秋節，許多人也將要飛出國與親友團聚，而辛苦的機場檢疫人員與檢疫犬們也將持續上工，為國人守護國門。近期就有民眾從桃園機場回來，發現機場擺著由檢疫犬擔任主角的超有梗海報，一系列海報曝光也被網友讚翻。
檢疫署機場海報超有梗！牠們一坐下20萬飛了
今（16）日有民眾於臉書路上觀察學院分享，自己從國外返台，結果在桃園機場就看到了超有梗的海報，提醒旅客們申報動物植物製品，圖片中的米格魯檢疫犬更面露嚴肅神情表示：「I吸You，不要說你不知道」。
這也讓看到這張海報的原PO忍不住笑稱：「怎麼樣讓人有回國的感覺呢，當然是滿滿的諧音梗！」不少台灣網友看到諧音梗也立刻忍不住按讚，「檢疫犬：知道嗎我坐下就是20萬台幣起跳」、「這諧音梗超級可以」、「太可愛，而且這表情太到位了」。
事實上，這是由農業部動植物防疫檢疫署所製作的一系列海報，近期更因為恰逢中秋節，深怕國人、旅客從香港等地誤帶了中秋月餅回台，檢疫署還特別製作了提醒海報，找來「永遠都在笑的活潑少女 」拉不拉多Greta，化身玉兔提醒：「攜帶含肉月餅入境的話，我會代替月亮懲罰你20萬！」
檢疫犬們都經過專業訓練及考試，嗅覺敏銳、反應機靈，能夠迅速發現行李中隱藏的動植物產品，如種子、中藥材、檳榔、蛋、含肉餅乾、飛機餐等各種可能攜帶有害生物或散播疾病的檢疫物。此外，檢疫犬訓練師和領犬員們也持續與國外的專家交流合作，學習並精進檢疫模式與技巧，為守衛台灣邊境貢獻力量。
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今（16）日有民眾於臉書路上觀察學院分享，自己從國外返台，結果在桃園機場就看到了超有梗的海報，提醒旅客們申報動物植物製品，圖片中的米格魯檢疫犬更面露嚴肅神情表示：「I吸You，不要說你不知道」。
這也讓看到這張海報的原PO忍不住笑稱：「怎麼樣讓人有回國的感覺呢，當然是滿滿的諧音梗！」不少台灣網友看到諧音梗也立刻忍不住按讚，「檢疫犬：知道嗎我坐下就是20萬台幣起跳」、「這諧音梗超級可以」、「太可愛，而且這表情太到位了」。
事實上，這是由農業部動植物防疫檢疫署所製作的一系列海報，近期更因為恰逢中秋節，深怕國人、旅客從香港等地誤帶了中秋月餅回台，檢疫署還特別製作了提醒海報，找來「永遠都在笑的活潑少女 」拉不拉多Greta，化身玉兔提醒：「攜帶含肉月餅入境的話，我會代替月亮懲罰你20萬！」
檢疫犬們都經過專業訓練及考試，嗅覺敏銳、反應機靈，能夠迅速發現行李中隱藏的動植物產品，如種子、中藥材、檳榔、蛋、含肉餅乾、飛機餐等各種可能攜帶有害生物或散播疾病的檢疫物。此外，檢疫犬訓練師和領犬員們也持續與國外的專家交流合作，學習並精進檢疫模式與技巧，為守衛台灣邊境貢獻力量。