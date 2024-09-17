中秋節後南北包夾！一週三颱「蘇力颱風將生成」　最新預測路徑曝

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▲中秋節後颱風南北包夾！貝碧佳颱風（左上）日前登陸中國上海一帶；葡萄桑（右）目前距離台灣最遠，路徑與貝碧佳相近；位於南海的熱帶低壓今天將生成「蘇力颱風（下）。」（圖/中央氣象署提供）

▲雖颱風不會直接對台灣造成影響，但從中秋節過後，台灣處在一大片熱帶低壓中，天氣非常不穩定，週三起至下週一全台降雨機率高。（圖/NCDR）

一週生成三個颱風！近日台灣周遭熱低壓發展旺盛，，但是南北包夾的路線，台灣仍處在一大片低壓帶中，其外圍環流也會影響台灣，造成不穩定的天氣。氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，根據中央氣象署最新路徑潛勢圖顯示，，第13號颱風「貝碧佳」在登陸中國上海一帶後，今天將減弱為熱帶低壓。吳德榮提到「，三個颱風未必會同時存在，而根據預測資料顯示，，但各國仍在調查中，應持續觀察動向。」中央氣象署指出，貝碧佳16日登入中國上海一帶後逐漸遠離台灣，，未來環境不利於發展，強度有限，但後期的動向還是有不確定，至於位在菲律賓東方海面上的熱帶低氣壓，氣象署提到，目前持續朝偏西方向前進，氣象署提到，18、19日受葡萄桑外圍選器影響，吹偏東北風，迎風面北部、東半部地區、恆春半島及馬祖不定時有局部短暫陣雨；20日（週五）起轉偏南風，南部也開始會有局部陣雨，各地降雨機率也偏高。民眾中秋節過完也要特別留意颱風最新動向哦！