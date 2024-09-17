中秋節後南北包夾！一週三颱「蘇力颱風將生成」　最新預測路徑曝

一週生成三個颱風！近日台灣周遭熱低壓發展旺盛，新的熱帶低壓TD17預估今（17）日將生成第15號颱風「蘇力」，根據目前最新預測路徑，第13號颱風「貝碧佳」日前登陸中國上海一帶、14號輕颱「葡萄桑」路徑與「貝碧佳」相似、15號颱風「準蘇力」則是則和上次的「摩羯」颱風相似，都對台灣不會有直接影響，但是南北包夾的路線，台灣仍處在一大片低壓帶中，其外圍環流也會影響台灣，造成不穩定的天氣。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，根據中央氣象署最新路徑潛勢圖顯示，第14號颱風「葡萄桑」目前持續向西北西朝琉球虔敬，預估路徑比「貝碧佳」略為偏南一些，第13號颱風「貝碧佳」在登陸中國上海一帶後，今天將減弱為熱帶低壓。
吳德榮提到「另外一個熱帶低壓通過呂宋島、進入南海之後，今天將可能發展為第15號輕颱蘇力，預測偏西轉西北前進，三個颱風未必會同時存在，而根據預測資料顯示，這些熱帶系統直接侵襲台灣的機率低，但各國仍在調查中，應持續觀察動向。」
貝碧佳才剛走！葡萄桑、準蘇力颱風南北包夾甩雨彈
中央氣象署指出，貝碧佳16日登入中國上海一帶後逐漸遠離台灣，接著來的輕颱葡萄桑的路徑和貝碧佳略微相近，目前距離台灣東南東約2400公里的海上，持續向西北西方向、往琉球群島前進，未來環境不利於發展，強度有限，但後期的動向還是有不確定，預計葡萄桑在19日（週四）距離台灣最近，雖然不會直接影響，但其外圍環流還是會帶來水氣降雨。
至於位在菲律賓東方海面上的熱帶低氣壓，氣象署提到，目前持續朝偏西方向前進，預估通過呂宋島後進入南海，今天將生成輕度颱風「蘇力」，但因為距離台灣遙遠，同樣也沒有直接影響，但葡萄桑及蘇力颱風南北包夾，台灣整個還是處在雙颱一大片熱帶低壓中，未來一週天氣非常不穩定。
氣象署提到，台灣從18日起天氣不穩定，持續到23日（下週一）都受到低壓帶影響，全台各地降雨機率高！18、19日受葡萄桑外圍選器影響，吹偏東北風，迎風面北部、東半部地區、恆春半島及馬祖不定時有局部短暫陣雨；20日（週五）起轉偏南風，南部也開始會有局部陣雨，各地降雨機率也偏高。民眾中秋節過完也要特別留意颱風最新動向哦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮提到「另外一個熱帶低壓通過呂宋島、進入南海之後，今天將可能發展為第15號輕颱蘇力，預測偏西轉西北前進，三個颱風未必會同時存在，而根據預測資料顯示，這些熱帶系統直接侵襲台灣的機率低，但各國仍在調查中，應持續觀察動向。」
貝碧佳才剛走！葡萄桑、準蘇力颱風南北包夾甩雨彈
中央氣象署指出，貝碧佳16日登入中國上海一帶後逐漸遠離台灣，接著來的輕颱葡萄桑的路徑和貝碧佳略微相近，目前距離台灣東南東約2400公里的海上，持續向西北西方向、往琉球群島前進，未來環境不利於發展，強度有限，但後期的動向還是有不確定，預計葡萄桑在19日（週四）距離台灣最近，雖然不會直接影響，但其外圍環流還是會帶來水氣降雨。
至於位在菲律賓東方海面上的熱帶低氣壓，氣象署提到，目前持續朝偏西方向前進，預估通過呂宋島後進入南海，今天將生成輕度颱風「蘇力」，但因為距離台灣遙遠，同樣也沒有直接影響，但葡萄桑及蘇力颱風南北包夾，台灣整個還是處在雙颱一大片熱帶低壓中，未來一週天氣非常不穩定。
氣象署提到，台灣從18日起天氣不穩定，持續到23日（下週一）都受到低壓帶影響，全台各地降雨機率高！18、19日受葡萄桑外圍選器影響，吹偏東北風，迎風面北部、東半部地區、恆春半島及馬祖不定時有局部短暫陣雨；20日（週五）起轉偏南風，南部也開始會有局部陣雨，各地降雨機率也偏高。民眾中秋節過完也要特別留意颱風最新動向哦！