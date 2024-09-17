中秋節烤肉！劉品言熱到只剩「暴力小可愛」　強調：該開始很完整

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▲▼劉品言參加烤肉聚會，後半段熱到只著小背心。（圖／劉品言、余惟IG）

36歲劉品言（言言）23年前和曾之喬（喬喬）組女團Sweety出道，跨足戲劇後表現亮眼，曾經4度入圍金鐘獎，2013年拿下女配角獎。昨（16）日中秋節前夕，言言分享多張進行露天BBQ的照片，難忍炎熱天氣和烤肉高溫，她脫到只穿一件小可愛，傲人身材曲線全見光，讓人眼睛大吃冰淇淋。昨天晚上，劉品言轉發攝影師好友的IG限時動態，她和一群朋友在家中陽台烤肉，沒有妝髮、大素顏的言言，穿一件白襯衫搭配真理褲，坐在烤肉架前翻動食材，配文寫下：「剛開始主廚還很完整。」不過後來捱不過悶熱，下一則動態身上已經剩灰色細肩帶內衣。照片中，劉品言長髮紮起，拿著筷子傾身品嘗烤物，放送唯美肩頸、鎖骨線條，E罩杯豐胸、狹長事業線同步見客，言言寫道：「後面主廚熱到...再熱還是非常認真顧吃的。」並附上雙手遮住眼睛的表情符號，另一張和友人的大合照還用手擋住胸口，害臊模樣讓人莞爾。劉品言先前受訪坦言，30歲過後才開始注重皮膚養護， 在此之前沒有刻意挑選適合自己的保養品，如今邁入輕熟女階段，她透露格外注意代謝問題，因此養成固定運動、排汗的習慣，偶爾也會去泡溫泉、用蒸氣蒸臉，保養方面，重點放在肌膚保濕，現在才享有少女般容光煥發的膚況。