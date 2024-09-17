中秋節烤肉小心了！大台北等「3地區」雨下最兇　3颱風動態一次看

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▲氣象署表示，未來一週包括中秋節在內，台灣大致是「東雨西晴、沿海風浪大」的天氣型態。（圖／中央氣象署）

▲中秋節賞月指數，東半部條件不佳，北北基桃碰運氣，新竹以南雲量少，賞月條件最好。（圖／中央氣象署）

▲目前西北太平洋有貝碧佳、葡萄桑兩個颱風發展中，菲律賓附近的熱帶性低氣壓，也準備生成為蘇力颱風。（圖／中央氣象署）

颱風一個接一個生成，今（17）日中秋節天氣也不穩定！包括；在中國的貝碧佳颱風即將消散，關島附近的葡萄桑颱風持續向西北朝台灣北部海域前進，而菲律賓呂宋島的熱帶性低氣壓（TD17），預估今天會增強為今年第15號颱風「蘇力」。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，，今天中秋節，迎風面的東半部、大台北東側、恆春半島依然會有短暫陣雨，今天晚間也是雲層厚、降雨機率較高的天氣，烤肉要注意之外，看到月亮的機會也比較低。西半部今天上午為晴到多雲，不過午後到傍晚，局部地區有機會出現雷雨，晚間熱對流消散後，「西半部看到月亮的機會較高，即使雲層多一些，也還是有高機率在雲層間看到月亮露臉」。吳聖宇提醒，今天在苗栗以北到基隆北海岸、東北角沿海地區，以及花東、恆春半島將有較強陣風，同時受到「下沉增溫作用」的影響，今天在北部地區會有高溫，，務必要預防中暑、熱傷害發生的可能性。針對颱風動態，吳聖宇說明，昨（16）日下午，菲律賓呂宋島附近有另一個熱帶性低氣壓形成，這個熱帶性低氣壓將會很快的進入南海，並且持續往海南島、越南方向移動，，葡萄桑颱風快速往琉球群島、東海、浙江移動，目前葡萄桑結構鬆散，依照目前預報，吳聖宇提及，葡萄桑颱風對台灣沒有直接威脅，發布海上警報機會較低，，配合熱力作用，午後雷陣雨的發展較旺盛，但也僅此於水氣增多，並不會有進一步更大的影響。