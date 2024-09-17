中秋節烤肉小心了！大台北等「3地區」雨下最兇　3颱風動態一次看

颱風一個接一個生成，今（17）日中秋節天氣也不穩定！包括大台北、宜花東、恆春半島，受到水氣增多影響，全天不定時會有短暫陣雨出現，南台灣也會有午後雷陣雨干擾；在中國的貝碧佳颱風即將消散，關島附近的葡萄桑颱風持續向西北朝台灣北部海域前進，而菲律賓呂宋島的熱帶性低氣壓（TD17），預估今天會增強為今年第15號颱風「蘇力」。
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，大低壓帶外圍的偏東風替台灣帶來較多水氣，今天中秋節，迎風面的東半部、大台北東側、恆春半島依然會有短暫陣雨，今天晚間也是雲層厚、降雨機率較高的天氣，烤肉要注意之外，看到月亮的機會也比較低。
西半部今天上午為晴到多雲，不過午後到傍晚，局部地區有機會出現雷雨，尤其在雲林以南至高屏，午後要外出仍要注意，晚間熱對流消散後，「西半部看到月亮的機會較高，即使雲層多一些，也還是有高機率在雲層間看到月亮露臉」。
吳聖宇提醒，今天在苗栗以北到基隆北海岸、東北角沿海地區，以及花東、恆春半島將有較強陣風，同時受到「下沉增溫作用」的影響，今天在北部地區會有高溫，桃園、新竹一帶更可能出現攝氏36至38度高溫，務必要預防中暑、熱傷害發生的可能性。
針對颱風動態，吳聖宇說明，昨（16）日下午，菲律賓呂宋島附近有另一個熱帶性低氣壓形成，這個熱帶性低氣壓將會很快的進入南海，並且持續往海南島、越南方向移動，進入南海後有可能會增強為今年第15號颱風蘇力，葡萄桑颱風快速往琉球群島、東海、浙江移動，目前葡萄桑結構鬆散，預估接下來24至36小時稍微增強，但是48小時後，因為環境條件較差，強度反而有逐漸減弱的趨勢。
依照目前預報，吳聖宇提及，葡萄桑颱風對台灣沒有直接威脅，發布海上警報機會較低，週四（9/19）離台灣最近，並掠過台灣北方後登陸浙江，雖然強葡萄桑度弱、範圍小，但外圍水氣有機會讓中北部地區出現短暫陣雨，配合熱力作用，午後雷陣雨的發展較旺盛，但也僅此於水氣增多，並不會有進一步更大的影響。
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西半部今天上午為晴到多雲，不過午後到傍晚，局部地區有機會出現雷雨，尤其在雲林以南至高屏，午後要外出仍要注意，晚間熱對流消散後，「西半部看到月亮的機會較高，即使雲層多一些，也還是有高機率在雲層間看到月亮露臉」。
吳聖宇提醒，今天在苗栗以北到基隆北海岸、東北角沿海地區，以及花東、恆春半島將有較強陣風，同時受到「下沉增溫作用」的影響，今天在北部地區會有高溫，桃園、新竹一帶更可能出現攝氏36至38度高溫，務必要預防中暑、熱傷害發生的可能性。
針對颱風動態，吳聖宇說明，昨（16）日下午，菲律賓呂宋島附近有另一個熱帶性低氣壓形成，這個熱帶性低氣壓將會很快的進入南海，並且持續往海南島、越南方向移動，進入南海後有可能會增強為今年第15號颱風蘇力，葡萄桑颱風快速往琉球群島、東海、浙江移動，目前葡萄桑結構鬆散，預估接下來24至36小時稍微增強，但是48小時後，因為環境條件較差，強度反而有逐漸減弱的趨勢。
依照目前預報，吳聖宇提及，葡萄桑颱風對台灣沒有直接威脅，發布海上警報機會較低，週四（9/19）離台灣最近，並掠過台灣北方後登陸浙江，雖然強葡萄桑度弱、範圍小，但外圍水氣有機會讓中北部地區出現短暫陣雨，配合熱力作用，午後雷陣雨的發展較旺盛，但也僅此於水氣增多，並不會有進一步更大的影響。