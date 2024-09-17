快訊／賈永婕被恐嚇「準備拿菜刀伸張正義」　本人首度發文洩心情

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕回應收到恐嚇訊息一事。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

賈永婕本月3日就任台北101董事長，被封為「最美董座」，怎料，昨（16）日驚傳收到死亡威脅，有人放話已經準備好，「菜刀剪刀剃頭刀，殺死賈永婕伸張正義」，對此，賈永婕今天一早親自發聲：「我相信台灣是法治國家，法網恢恢、疏而不漏，一定能將歹徒繩之以法。」透露第一時間便報警處理，以冷靜、低調的態度面對。稍早，賈永婕在臉書發文，回應遭受恐嚇一事，指出13日下午5點收到恐嚇信，歹徒字字句句以她的生命安全做出威脅，團隊立刻報警，冷靜、低調的面對，針對接下101董座後遭來酸言酸語，她表示：「上任之後面對各種批評，有人說我是只靠顏值的花瓶，有人說我沒讀書憑什麼當董事長，面對這些批評我虛心以對，但是對於不法之徒絕不寬容。」賈永婕說，台灣是一個法治國家，且法網恢恢、疏而不漏，自己相信有心人士一定會被繩之以法，貼文發布不到1小時，按讚數迅速破萬，大批網友留言打氣：「我覺得您非常適任」、「保持善念，其他的老天收」、「妳是很棒的人、勇敢前行」、「加油，做出成績，消弭聲音」、「美少女賈董一切平安！」