中秋節後雨下到發霉！颱風「葡萄桑、蘇力」夾攻　全台有雨時間曝

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▲從颱風路徑趨勢圖可以看出，中秋節過後葡萄桑、蘇力剛好一南一北把台灣夾在中間。（圖／賈新興YouTube）

▲降雨預測圖顯示，中秋節過後，台灣降雨訊號變得越來越明顯，整片都發紅。（圖／賈新興YouTube）

受到颱風、低壓帶等影響，台灣天氣越來越不穩定！氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，在，兩者將會，導致週五至下週二（9/20至9/24）全台降雨偏多，因此雖然颱風不會直接影響，但台灣民眾仍要慎防雨勢。賈新興說明，葡萄桑颱風預估在明後兩天（9/18至9/19）影響朝琉球群島，隨後移動到台灣北部海域，最後登陸中國；菲律賓呂宋島附近的熱帶性低氣壓，預估今天下午至晚間，進入南海後有發展為蘇力颱風的機會，葡萄桑颱風和蘇力颱風都不會直接影響台灣，。其中在週五，屏東有局部陣雨，午後北部山區、宜花東山區及台中以南有局部短暫陣雨。週六，嘉義以南有局部短暫陣雨，宜花沿海有零星短暫陣雨，午後各地有局部雷陣雨。週日，嘉義以南及宜花沿海有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下週一至下週二，雲林以南及台東有局部陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。下週三，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨。下週四，午後東北部山區及花東山區有局部短暫陣雨，西半部也有零星短暫雨；整體來說，中秋節後台灣的降雨會越來越明顯。至於今（17）日中秋節天氣部分，賈新興提及，。明（18）日，北海岸、基隆至宜花有局部短暫陣雨，午後桃園以北、宜花東、苗栗以南山區及高屏有局部短暫陣雨， 週四（9/19）午後各地有局部短暫陣雨。賈新興補充提醒，短期氣候趨勢預測顯示，進入10月份之後，台中以北、宜蘭降雨偏多機率高，宜蘭更要特別留意「持續性異常降雨」發生的機率，詳細情況有待後續觀察。