中秋節後雨下到發霉！颱風「葡萄桑、蘇力」夾攻　全台有雨時間曝

受到颱風、低壓帶等影響，台灣天氣越來越不穩定！氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，在中秋節過後，葡萄桑颱風和即將生成的蘇力颱風將分別移動到台灣北方和南方，兩者將會連結成一大片低壓帶，導致週五至下週二（9/20至9/24）全台降雨偏多，因此雖然颱風不會直接影響，但台灣民眾仍要慎防雨勢。
賈新興說明，葡萄桑颱風預估在明後兩天（9/18至9/19）影響朝琉球群島，隨後移動到台灣北部海域，最後登陸中國；菲律賓呂宋島附近的熱帶性低氣壓，預估今天下午至晚間，進入南海後有發展為蘇力颱風的機會，路徑則是進入南海後，往海南島方向移動，與葡萄桑颱風剛好形成一南一北的路徑。
葡萄桑颱風和蘇力颱風都不會直接影響台灣，但兩個颱風夾擊，導致一大片低壓帶都籠罩台灣上空，賈新興提醒，週五至下週二，台南以南有局部較大雨勢發生的機率 。其中在週五，屏東有局部陣雨，午後北部山區、宜花東山區及台中以南有局部短暫陣雨。週六，嘉義以南有局部短暫陣雨，宜花沿海有零星短暫陣雨，午後各地有局部雷陣雨。週日，嘉義以南及宜花沿海有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。
下週一至下週二，雲林以南及台東有局部陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。下週三，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨。下週四，午後東北部山區及花東山區有局部短暫陣雨，西半部也有零星短暫雨；整體來說，中秋節後台灣的降雨會越來越明顯。
至於今（17）日中秋節天氣部分，賈新興提及，桃園至北屏東降雨機率低，賞月機率高、烤肉較不受影響，但北海岸、東半部至恆春半島，全天有不定時局部短暫雨。明（18）日，北海岸、基隆至宜花有局部短暫陣雨，午後桃園以北、宜花東、苗栗以南山區及高屏有局部短暫陣雨， 週四（9/19）午後各地有局部短暫陣雨。
賈新興補充提醒，短期氣候趨勢預測顯示，進入10月份之後，台中以北、宜蘭降雨偏多機率高，宜蘭更要特別留意「持續性異常降雨」發生的機率，詳細情況有待後續觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
葡萄桑颱風和蘇力颱風都不會直接影響台灣，但兩個颱風夾擊，導致一大片低壓帶都籠罩台灣上空，賈新興提醒，週五至下週二，台南以南有局部較大雨勢發生的機率 。其中在週五，屏東有局部陣雨，午後北部山區、宜花東山區及台中以南有局部短暫陣雨。週六，嘉義以南有局部短暫陣雨，宜花沿海有零星短暫陣雨，午後各地有局部雷陣雨。週日，嘉義以南及宜花沿海有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。
下週一至下週二，雲林以南及台東有局部陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。下週三，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨。下週四，午後東北部山區及花東山區有局部短暫陣雨，西半部也有零星短暫雨；整體來說，中秋節後台灣的降雨會越來越明顯。
至於今（17）日中秋節天氣部分，賈新興提及，桃園至北屏東降雨機率低，賞月機率高、烤肉較不受影響，但北海岸、東半部至恆春半島，全天有不定時局部短暫雨。明（18）日，北海岸、基隆至宜花有局部短暫陣雨，午後桃園以北、宜花東、苗栗以南山區及高屏有局部短暫陣雨， 週四（9/19）午後各地有局部短暫陣雨。
賈新興補充提醒，短期氣候趨勢預測顯示，進入10月份之後，台中以北、宜蘭降雨偏多機率高，宜蘭更要特別留意「持續性異常降雨」發生的機率，詳細情況有待後續觀察。