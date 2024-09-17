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前黑澀會美眉走過流產傷痛！為求子狂扎2000針　女兒終於出生了

記者朱祖儀／綜合報導

▲瑪菲司（中）先前因為工作忙碌導致小產，現在走過流產傷痛，她為了求子狂扎針2千多次，終於喜獲掌上明珠。（圖／菲娛樂文創提供）
▲瑪菲司（中）先前因為工作忙碌導致小產，現在走過流產傷痛，她為了求子狂扎針2千多次，終於喜獲掌上明珠。（圖／菲娛樂文創提供）
前黑澀會美眉、電商女王Mavis瑪菲司中秋佳節雙喜臨門，第一喜為首度受邀擔任2024台東愛心推廣大使，與南拳媽媽張傑攜手再度合作打造公益形象曲〈隨身攜帶你〉；第二喜則是她歷經先前流產之痛後，努力苦熬多年、還為此扎了2千多針，終於添了掌上明珠，喜迎二寶妹Jessie到來，不禁淚崩感謝老天爺眷顧，讓今年一家四口的中秋月圓人團圓更別具意義。

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瑪菲司小產後難再受孕　狂扎2千多針終獲女兒

瑪菲司2年前因工作忙碌身體狀態不佳導致小產，期間仍嘗試懷孕卻久久沒有消息，尤其得知醫生評估她的體質已不合適、更不建議再孕，讓她頓時晴天霹靂，一度陷入低潮傷心焦慮。但為了讓兒子能有手足陪伴，她未曾放棄過任何希望，積極尋求中醫、西醫各種方式，換過多家醫院人工受孕、人工試管等，每每幾乎快成功卻又未果，經歷多次失望沮喪，最後希望透過國外合法醫療取卵試管代孕方式，折騰許久終於成功喜獲二寶妹，讓Mavis瑪菲司爆淚感謝老天爺眷顧，讓今年中秋節一家四口圓滿團圓意義非凡。

▲瑪菲司走過流產陰霾　苦熬兩年喜獲掌上明珠。（圖／菲娛樂文創提供）
▲瑪菲司走過流產陰霾　苦熬兩年喜獲掌上明珠。（圖／菲娛樂文創提供）
瑪菲司也透露，試管期間每天必須施打2-3次不同粗細管長短針，而她非常害怕打針，尤其是必須自己在肚皮上扎針更是恐懼又煎熬，但為了求子勇敢堅持面對，扎了2千多次各式各樣的排卵針，並前往美國取卵，等候代理孕母受孕，努力苦熬下終於盼來二寶，當二寶性別得知是女兒時，一子一女喜湊「好」字讓全家更是激動又興奮。瑪菲司再度當媽，除了與好友分享這份喜悅，對於求子之路過程艱辛深感不易，並誠心為正在求子的媽媽們加油打氣。

瑪菲司受邀當「台東愛心推廣大使」　努力推廣台東　

不僅如此，瑪菲司近來受到台東縣政府與台灣安心家庭關懷協會邀請，擔任「台東愛心推廣大使」，希望透過瑪菲司陽光正面、健康活力以及強大的號召影響力分享台東美好並推動公益，將愛傳遞到需要協助的邊緣弱勢家庭。瑪菲司除了發揮愛心資助呼籲粉絲共同響應外，並自掏腰包與南拳媽媽張傑共同打造公益形象曲，〈隨身攜帶你〉，透過歌曲輕快旋律，譜出跨越時間與距離都能透過手機隨時記錄美好瞬間，就像隨身攜帶你隨時分享愛與喜悅。

▲瑪菲司受邀擔任2024台東愛心推廣大使。（圖／菲娛樂文創提供）
▲瑪菲司受邀擔任2024台東愛心推廣大使。（圖／菲娛樂文創提供）

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