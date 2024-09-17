游淑慧狂打柯文哲挨批不顧大局　藍青年世代反問：長輩不心疼嗎？

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭羈押禁見，國民黨顧及立院的藍白在野合作，定調不落井下石。不過國民黨台北市議員游淑慧、鍾小平，仍堅持議員身分必須嚴格監督。游淑慧日前還自爆，因此遭黨內長輩批「不顧大局」。對此，同黨台北市議員楊植斗說，「不知道長輩們看到自家認真監督市政的淑慧議員繼續被白營用不理性的嘴炮狂轟濫炸時，心中是否會有些心疼？」楊植斗今（17）日在臉書發文指出，游淑慧擔任京華城調查小組召集人，在這幾個月大大小小的會議，她的資料讀得比任何人都通透，面對媒體的公開發言也都真憑實據，用實力來說話，根本就沒有民眾黨所謂亂打一通或「三立餵資料」這種事。楊植斗說，藍營的長輩們憂心藍白合作受阻，這陣子希望大家少批評柯文哲，「我感覺藍營政治人物為了立法院的在野聯手，的確也有收斂跡象。但不知道長輩們看到自家認真監督市政的淑慧議員繼續被白營用不理性的嘴炮狂轟濫炸時，心中是否會有些心疼？」最後也向游淑慧喊話「加油！」游淑慧也在貼文底下留言，「謝謝植斗，植斗也是京華城專案小組成員，最近也因為質疑第一魚果市場招標案，被中工提告。其實當議員可以平安低調當，也可以據以力爭當，因為多跑基層、勤於服務，連任都沒有問題為什麼我們不選擇輕鬆的方式當呢？其實也就是一份責任感和對是非的堅持。如果連這兩點都沒有，就不要出來浪費薪水了。」