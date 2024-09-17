葡萄桑「路徑往西」影響台灣！蘇力颱風準備生成　連5天全台有雨

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▲葡萄桑颱風的外圍環流，將在週三開始影響台灣天氣，北部、東半部降雨較多。（圖／中央氣象署）

▲台灣未來一週受到颱風、低壓地影響，各地降雨機率都較高，民眾外出務必攜帶雨具。（圖／中央氣象署）

在中秋節結束後，台灣又要準備開啟「多雨模式」！且葡萄桑颱風的外圍環流也會開始影響天氣，中央氣象署表示，明天至下週二（9/18至9/24），台灣處於低壓帶環境，全台各地都有降雨機會，葡萄桑颱風則會在週四（9/19）最靠近台灣，請民眾持續留意最新天氣動態。針對葡萄桑颱風路徑和影響，氣象署預報員葉致均指出，葡萄桑颱風將在明天進入琉球海域，週四來到東海，預計週五登陸中國浙江，明天開始外圍環環流影響，北部、東半部、恆春半島會有間歇降雨，「一陣雨後一陣晴，天氣變化大」。葉致均說明，目前台灣南方、菲律賓附近也有熱帶性低氣壓TD17，未來仍有機會發展為颱風「蘇力」，路徑朝南海移動，預估會前往海南島，準蘇力颱風在週五後，會替南台灣帶來局部短暫陣雨；而南海至菲律賓東側仍處於大低壓帶，當中可能還會有熱帶系統生成，這也是導致明天至下週二台灣天氣不穩的主因。實際降雨情況上，葉致均提及，明後兩天葡萄桑颱風影響迎風面北部、東半部全天不定時有局部短暫陣雨，其它地區多雲，有午後雷陣雨；週五至下週一環境轉為偏南風，水氣仍多，南部地區全天不定時有局部短暫陣雨，且各地降雨機率高。