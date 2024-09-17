美魔女談詩玲穿薄紗「緊摟2小鮮肉」！自曝：老公還沒看過

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▲談詩玲透露今年桃花運特別旺，平常也經常遇到小鮮肉。（圖／豪記唱片提供）

▲談詩玲撫摸小鮮肉的胸膛時，一開始因為很害羞頻頻卡關。（圖／豪記唱片提供）

美魔女談詩玲推出新專輯《追夢的人》，不過挑戰重重，日前拍攝新歌〈牽豬弟〉MV時，她穿著薄紗造型衣服，要和猛男火辣互動大跳黏巴達，結果撫摸胸肌差點卡關。談詩玲笑說，「平日與猛男練舞，他們都有穿衣服啊」，怎料在鏡頭前要真實觸碰青春Q彈胸肌，真是尷尬萬分。她也透露，老公至今都還沒看到MV，她只有口頭打過預防針，不知道屆時對方的反應如何。自選秀節目《我要當歌手》脫穎而出的美魔女談詩玲，近日推出新專輯《追夢的人》除了演唱自己人生的歷練，談詩玲也首度挑戰恰恰舞曲，與小鮮肉惹火互動共舞。提到新歌，談詩玲分享上張專輯嘗試電音舞，這次新專輯則要挑戰情境熱舞，新歌〈牽豬弟〉特別選在專輯最後一首錄製，感謝製作人先苦後甜的計策，「新歌首首充滿著高難度，讓我先前在錄音室操練到快崩潰，最後再安排恰恰舞曲做為專輯錄製完美句點，心情就像洗三溫暖般」，但很感恩終於完成了。新歌名〈牽豬弟〉取其諧音牽迪底（小鮮肉），而被稱為封號小鮮肉殺手的談詩玲，坦言現實生活中經常遇到小鮮肉，更開玩笑直呼今年桃花運特別旺盛，舉凡平日經常的運動，像是健身重訓、打高爾夫球等等，教練都巧合的是小鮮肉，身材都是猛男級。此次拍攝新歌〈牽豬弟〉MV，舞群也是底迪，談詩玲還笑說，「年輕人就是青春無敵啦，他們都把我當姐姐看待，我天生就是男生的個性，大家都是哥倆好，所以就這樣跟他們成為好友」，而為新歌練舞時，觸摸舞者厚實Q彈的胸肌，更讓她自嘆不如！此外，拍攝MV當天，男舞者厚實胸肌直接露，更是讓談詩玲興奮又尷尬，「心想這樣年紀吃底迪豆腐好嗎，平日我們練舞時，都是隔著外衣，但怎料拍MV現場要真實的互動」，且整首歌曲幾乎都要與男舞者互動秀舞技，全程撫摸胸肌情境舞，剛開始真的讓她很害羞，頻頻因為撫摸胸肌卡關，後來被猛男舞者猛虧，她才一鼓作氣拚了。只是這次在MV中表現，她還沒有讓老公看到，「我只有口頭先打預防針，希望給他驚豔而不是驚嚇！」