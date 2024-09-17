「彩色時代演唱會」卡司超豪華！李翊君、張秀卿、施文彬都來了

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▲▼張秀卿（上）、施文彬（下）都將在「彩色時代演唱會」登場，張秀卿還笑虧施文彬的髮型。（圖／屏東縣政府提供）

屏東全新熟齡品牌「彩色時代 Club Color」將於9月22日於屏菸1936文化基地舉行首場「迎星演唱會」，演唱會卡司眾星雲集，含金量超高。亮點包含連續5年入圍並曾獲金曲獎「最佳台語男歌手獎」的歌王施文彬，還有獲得第6屆金曲獎「最佳方言女演唱人獎」的辣妹代表張秀卿，以及超級唱將李翊君、王中平搭配實力派歌手曾治豪將重磅登場。這次金曲歌王歌后齊聚屏東，施文彬也將聯手張秀卿開唱，笑說是「辣妹駕到」遇見「傷心酒店」，節目精彩可期，張秀卿開玩笑說，「大家不要認錯餒，不是長頭髮就是辣妹」，暗虧施文彬的髮型。另外，當晚張秀卿也會跟曾治豪一起主持整個演唱會，堪稱好看又好聽！由於老年人口比例進入超高齡化社會，此階段的人生應該充滿熱情探索及追逐夢想，就像藝術家手中的調色盤繽紛多彩，所以今年屏東縣政府社會處推出全新熟齡品牌「彩色時代」，象徵打破年齡界限，邀請大家一起開創50+新生活方式。9月22日的屏東「彩色時代」演唱會意義非凡，金曲天王天后為愛獻唱，黃金陣容縱貫歌壇老中青五組歌手，大家都是為了響應「彩色時代」的理念而來，節目歌單攤開首首經典，李翊君將帶來轟動華人世界的影視主題曲〈雨蝶〉，王中平也將帶來經典歌曲〈空笑夢〉， 大家接力輪番唱響「彩色時代」，為愛獻唱義不容辭。「彩色時代」不僅是一個品牌，更是一個社群，每個人都可以成為生活的創造者。9月22日的屏東「彩色時代」當天，現場也將呈現學員們的參與成果，展現時尚、藝術與音樂的多元面貌。這場充滿活力與創意的活動，將於屏菸1936文化基地盛大舉行，邀請50+熟齡族群一起感受這場音樂與藝術的雙重饗宴，在音樂的世界中盡情揮灑熱情，重溫青春記憶，享受一個充滿藝術、美學與活力的夜晚。