面對監管壓力　IG將推出青少特殊帳號強化隱私

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（中央社加州孟羅公園17日綜合外電報導）科技巨擘Meta Platforms今天表示，將為旗下Instagram的青少年用戶推出具有新隱私設定的特殊帳號。這是Meta面對監管壓力，限制用戶接觸有害內容的最新舉措。路透社報導，社群媒體公司Meta表示，將自動把所有指定的Instagram帳號轉換成青少年帳號，這些帳號將預設為不公開。青少年帳號的用戶只能從已追蹤帳號、或已連結帳號接收訊息和被標註，而敏感內容的設定將調整成最嚴格。Meta說，打架或宣傳整形手術的影片等「敏感內容」將會受到限制。此外，青少年使用Instagram超過60分鐘後將收到通知，且「睡眠模式」會在晚上10時至早上7時開啟，此時將關閉通知功能並對私人訊息開啟自動回覆。16歲以下的使用者只有在父母許可下才能更改預設設定，家長還將獲得一套設定，用以查看孩子的互動對象，並限制他們對Instagram的使用。多項研究顯示，使用社群媒體與較高程度的憂鬱、焦慮和學習障礙有關，尤其是對年輕使用者來說。Meta、字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok和谷歌（Google）的YouTube，已經面臨代表兒童和學校提出的數百起訴訟，指控這些社群媒體具有成癮性。包括加州和紐約在內的全美33州去年對Meta提起訴訟，指這家公司一再誤導民眾對其旗下平台危險性的認知。美國參議院今年7月通過「兒童網路安全法」（Kids Online Safety Act, KOSA）和「兒童與青少年線上隱私保護法」（Children and Teens' Online Privacy Protection Act, COPPA 2.0）兩項網路安全法案，這將迫使社群媒體公司對其平台如何影響兒童和青少年承擔更多責任。Meta表示，將在60天內把美國、英國、加拿大和澳洲的已識別用戶轉換為青少年帳號，並在今年稍晚擴展至歐盟（EU），全球各地的青少年則將從明年1月開始轉為青少年帳號。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130917